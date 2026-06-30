La Universidad Complutense de Madrid concluye el expediente abierto por una denuncia que activó el protocolo interno contra el acoso sexual y sexista

Juan Carlos Monedero. EP

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sancionado con un año de suspensión de funciones al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Juan Carlos Monedero, al concluir el expediente abierto por una denuncia que activó el protocolo interno contra el acoso.

Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha sido sancionado, según han confirmado este martes fuentes cercanas a la denunciante, tras la tramitación de un expediente disciplinario abierto por la UCM en enero de 2025 después de que una alumna puso en marcha el protocolo interno de la Universidad contra el acoso sexual y sexista.

La Universidad Complutense de Madrid remite a «la normativa vigente en materia de protección de datos» para no pronunciarse sobre la suspensión de funciones al profesor Juan Carlos Monedero durante un año por la comisión de una falta muy grave de acoso a una alumna.

Desde la UCM, fuentes del Rectorado consultadas aseguran que «no facilitan ni confirman datos personales relativos a terceros».

La resolución, que publica hoy El País, señala que del «periodo total de suspensión de un año impuesto» ya se han cumplido «seis meses con carácter de medida preventiva». Periodo que deberá ser tenido en cuenta para el cómputo total del plazo de suspensión acordado.

Investigación

La Unidad de Igualdad de la Complutense abrió en enero de 2025 una investigación a este docente, mediante un expediente de información reservada iniciado tras recibir una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna.

Según indicaron entonces fuentes de la UCM, ese expediente «confidencial» se trasladó desde la Unidad de Igualdad a la Inspección de Servicios. Y, en abril siguiente, a la Fiscalía que, sin embargo, archivó el procedimiento penal al no apreciar delito «contra la integridad moral». Aunque calificó el supuesto comportamiento del profesor como «improcedente» y «reprochable moralmente».

Tras ello, en junio de 2025, el Punto Violeta Somosaguas de la UCM criticó que la Fiscalía archivara la denuncia a Monedero. Al no apreciar delito contra la integridad moral en el trato a algunas alumnas asistentes a su clase en curso 2021-2022.

Por ello, desde el Punto Violeta se solicitó entonces a la universidad que activara la vía administrativa, que finalmente ha resultado en la citada sanción.