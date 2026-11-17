La evolución de la compraventa de viviendas empeoró en septiembre con una caída en Canarias del 13,1%, una caída generalizada en todo el territorio nacional

Venta de viviendas. Archivo / Europa Press

La evolución de la compraventa de viviendas en Canarias empeora en septiembre y desciende un 13,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 13,44% a nivel nacional), hasta un total de 1.783 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 3,2% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en Canarias en septiembre, 1.711 se realizaron sobre viviendas libres y 72 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 503 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.280 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 2.829 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.783 compraventas, 496 fueron herencias, 102 donaciones y ocho permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Canarias 4.830 fincas urbanas a través de 3.030 compraventas, 797 herencias, 165 donaciones, 26 permutas y 812 operaciones de otro tipo.

Igualmente se realizaron 703 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 220 herencias, 275 compraventas, 45 donaciones, dos permutas y 161 operaciones de otro tipo.

Caídas generalizadas, algunas por encima del 20 %

En septiembre, la compraventa de viviendas cayó en todas las comunidades autónomas, en su mayoría más de un 10 %, y se mantuvo sin cambios en Navarra.

Los mayores descensos se dieron en País Vasco (–23,1 %), Islas Baleares (–22,4 %), Comunidad de Madrid o La Rioja (-20,4 %).

Con ajustes por encima de la media también se encontraron la Comunidad Valenciana (-17,9 %) y Asturias (-13,6 %).

Por el contrario, las menores caídas se registraron en Castilla y León (-5,6 %), Cataluña (-7,7 %), Murcia (-8,1 %) y Aragón (-9,7 %).