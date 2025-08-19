ES NOTICIA

‘La Conquista del Fuego’ de Televisión Canaria llega a La Graciosa en su semifinal

Gabinete de Prensa
El reality de aventura entra en su recta final desde La Graciosa y Lanzarote

La fuerza, la resistencia y la estrategia pondrán a prueba a los concursantes en su lucha por un puesto en la final

El reality de aventura y competición de Televisión Canaria, ‘La Conquista del Fuego‘, continúa su recorrido con su novena entrega. El programa muestra una serie de exigentes pruebas a lo largo de un trepidante recorrido por los maravillosos escenarios naturales de las islas, llevando la aventura a una dimensión nunca antes vista en la cadena autonómica.

Este miércoles 20 de agosto a las 21:30 horas, la ruta del programa se adentra en la isla de La Graciosa, concretamente en Caleta de Sebo, un escenario conocido por sus casas blancas y playas de arena. En este entorno idílico tendrá lugar la semifinal, donde el presentador, José Croissier, junto a los jueces Javier Noriega (nadador) y Fátima Cruz (boxeadora), guiará a los concursantes.

La prueba de equipos se desarrollará con el mar de fondo, valorando el equilibrio y la resistencia sobre ruedas. En este desafío se medirán los equipos y los luchadores que los componen, en una competición que definirá quiénes se convertirán en capitanes. Más tarde, el programa cruzará el mar para dirigirse a la Playa de la Cantería, en Lanzarote, con el Risco de Famara de fondo. En esta cuna de windsurfistas, los luchadores se jugarán nada menos que su pase a la final, en una competición encarnizada donde la fuerza, la resistencia y la mente jugarán un papel fundamental.

Por último, en el Tagoror, la resistencia de algunos concursantes llegará a su límite, y se vivirá la emoción de conocer al próximo expulsado. Los luchadores se embarcarán en una aventura para vivir una batalla feroz por convertirse en el ganador de los ansiados 20.000 euros.

