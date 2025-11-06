Este sábado, desde las 11:00 horas, RTVC ofrece en directo la jornada decisiva del Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina desde Arrecife

Radio Televisión Canaria volverá a estar presente en el XXXIV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros “Ciudad y Puerto del Arrecife”, que este fin de semana celebra en la bahía de Arrecife sus dos últimas jornadas de competición.

El canal público ofrecerá en directo la jornada decisiva del Campeonato, este sábado 8 de noviembre desde las 11:00 horas. La cita podrá seguirse también por streaming a través de la página www.rtvc.es y del canal de YouTube de Deportes, con información actualizada en las redes sociales.

La narración de la jornada estará a cargo de José Luis Perdomo, con los comentarios técnicos de Alfredo González y Alejandro Barrera. Desde el mar, Juanjo Díaz y Eugenia Cantero contarán en primera persona el desarrollo de la regata.

Debido a la situación de prealerta por fenómenos costeros declarada por el Gobierno de Canarias, la organización del campeonato podría adaptar el programa previsto para la jornada del sábado, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, garantizando siempre la seguridad de los participantes y del operativo técnico.

Despliegue técnico por tierra, mar y aire

Para esta retransmisión, Televisión Canaria desplegará un amplio dispositivo técnico con 15 cámaras y más de 25 profesionales, coordinados por Elisa Rodríguez y el realizador Jorge Salamanca.

Seis cámaras embarcadas ofrecerán una visión única desde el interior de los barquillos, mientras un dron captará las imágenes aéreas de toda la bahía.

Con esta cobertura, Televisión Canaria refuerza su compromiso con los deportes autóctonos y tradicionales del archipiélago, acercando a los hogares canarios la emoción y la belleza de la vela latina.