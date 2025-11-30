El primero de los conciertos se celebrará el 16 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Palacio de Formación y Congresos

Imagen archivo RTVC.

La Escuela Insular de Música de Fuerteventura ha organizado sus tradicionales Conciertos de Navidad, una cita «imprescindible» en el calendario cultural de la isla, siendo tres los encuentros musicales que este año recorrerán distintas sedes para compartir con el público el «talento, la dedicación y la ilusión» del alumnado y profesorado del centro.

De esta forma, el primero de los conciertos se celebrará el 16 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario, donde se celebrará el Gran Concierto de Navidad. La entrada será gratuita mediante invitación, disponible a través de www.ecoentradas.com, según ha informado el Cabildo insular en nota de prensa.

Concierto en Gran Tarajal

Un día más tarde, el 17 de diciembre, a las 19.00 horas, se celebrará el concierto en Gran Tarajal, y el tercer pase será el 18 de diciembre, a la misma hora, en La Oliva, siendo esta una velada que contará también con la participación especial del Grupo de Teatro de La Oliva.

El consejero insular de Educación, Adargoma Hernández, y la Escuela Insular de Música de Fuerteventura invitan a todos los ciudadanos a disfrutar de estas tres jornadas.