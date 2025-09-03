ES NOTICIA

La Escuela de Música de Fuerteventura abre el plazo de matrícula extraordinaria

RTVC

Las jornadas del 8 y 9 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, son los días habilitados para realizar la solicitud

La Escuela de Música de Fuerteventura abre el plazo de matrícula extraordinaria. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación que dirige Adargoma Hernández, comunica la apertura de matriculación extraordinaria del curso 2025/2026.

La Escuela Insular de Música de Fuerteventura abre el plazo de matrícula extraordinaria. Imagen de Escuela Insular de Música.

Del 8 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, y la jornada del 9 de septiembre son los días habilitados para realizar la solicitud a través de los enlaces disponibles en página web oficial escuelademusica.cabildofuer.es. Toda la información sobre la oferta educativa, los requisitos de edad y precios de matrícula están disponibles en el sitio web.

