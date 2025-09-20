Una letrada de Gran Canaria, Conhi Viera ha defendido a casi 1800 afectados en esta estafa piramidal tipo Ponzi del caso Arbistar

Imagen archivo RTVC.

Condenados a ocho y seis años de cárcel los fundadores de la plataforma de criptomonedas Arbistar. Una plataforma web, con sede en Canarias, que garantizaba rentabilidades a los usuarios de hasta el 15% , dinero que nunca vieron las personas que invirtieron.

Cabe destacar que estafaron 200 millones de euros a 32.000 personas y declara probado el fraude piramidal.

Audiencia Nacional

Una letrada de Gran Canaria, Conhi Viera ha defendido a casi 1800 afectados en esta estafa piramidal tipo Ponzi. Así lo ha determinado la Audiencia Nacional que ha dictado que en el Caso Arbistar hay 32.000 afectados a los que estafaron 200 millones de euros.

Asbistrar nació en 2019. En concreto, ofrecían una rentabilidad de hasta el 15% al mes de lo invertido y en 2020 se anunció el cierre del servicio por un error contable. Esta estafa piramidal está considerada como una de las mayores relacionadas con las criptomonedas en Europa.

Santiago Fuentes Jover, ha sido condenado a ocho años de prisión por falsedad documental y estafa; y su socio, Diego Felipe Fernández Nojarova por estafa. Además el fallo, acuerda que deben indemnizar a los perjudicados con el valor del bitcoin a fecha de la sentencia.