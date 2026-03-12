La familia de Airam revela un episodio traumático previo a su desaparición

El padre del joven explica en La Alpispa que un trauma vivido meses antes durante un viaje a Polonia podría haber influido en su desaparición el día de Los Indianos.

Búsqueda Airam Concepción | Policía Nacional

La búsqueda de Airam, el joven de 20 años desaparecido en La Palma desde el pasado 16 de febrero, continúa activa en distintos puntos de la Isla. Mientras el operativo especial de seguridad centra actualmente parte de sus esfuerzos en la zona de Los Cancajos, su familia insiste en que no se abandone ninguna línea de investigación.

En una entrevista concedida a La Alpispa de La Radio Canaria, su padre, Fran Concepción, aportó nuevos detalles sobre el contexto personal que rodeaba al joven antes de desaparecer, entre ellos un episodio traumático ocurrido meses antes durante un viaje de estudios a Polonia.

Un episodio traumático previo en Polonia

Según explicó su padre, el origen de la situación que vivía Airam podría remontarse a un viaje de Erasmus realizado hace aproximadamente siete meses con la Escuela de Arte.

Durante esa estancia en Polonia, el joven —que tiene condición de espectro autista con síndrome de Asperger— habría sufrido una experiencia que interpretó como una amenaza y que derivó en un fuerte episodio de miedo.

“Aquello fue un evento traumático. Sintió una amenaza y pasó un trance bastante duro”, relató Fran Concepción durante la entrevista.

Tras aquel episodio, Airam llegó incluso a escaparse durante una noche entera mientras se encontraba en el extranjero, en un momento en el que, según su familia, sufría un estado de estrés postraumático.

Con el paso de los meses la situación parecía estabilizada, pero semanas antes de su desaparición volvieron a activarse algunos recuerdos vinculados a ese viaje.

Continúa la búsqueda incansable del joven Airam en La Palma.

El trauma se habría reactivado antes del Día de Los Indianos

El padre del joven explicó que unos veinte días antes del Día de Los Indianos —una de las jornadas más multitudinarias del carnaval palmero— Airam comenzó a mostrar nuevamente signos de miedo.

Según relató, la presencia de personas que le recordaban lo ocurrido en Polonia y una conversación mantenida el propio día de la fiesta con un profesor de italiano habrían reactivado ese trauma.

En medio de la multitud —con miles de personas en las calles de Santa Cruz de La Palma— se produjo un momento de desconexión con su familia. A partir de ahí comenzaron varias llamadas telefónicas en las que el joven mostraba señales de angustia.

“La última llamada fue sobre las seis y media. Nos decía ‘papá, te quiero’, ‘mamá, te quiero’. Cuando le preguntábamos dónde estaba se quedaba callado y colgaba”, explicó su padre.

La alerta se activó el mismo día

La familia presentó la denuncia por desaparición ese mismo Día de Los Indianos, «alrededor de las ocho de la tarde», tras perder el contacto con el joven. También avisaron al 112 y comenzaron a buscarlo por su cuenta en distintas zonas de la isla.

Según explicó Fran Concepción, las primeras batidas se realizaron en áreas cercanas a Santa Cruz de La Palma y la costa de Breña Baja, con la ayuda de familiares, amigos y voluntarios. Al día siguiente se activó el dispositivo oficial de búsqueda coordinado por las autoridades.

Pistas y testimonios durante la búsqueda

Tras difundirse la desaparición en redes sociales y medios de comunicación, comenzaron a llegar testimonios ciudadanos que situaban al joven en diferentes puntos de la capital palmera.

Uno de ellos lo ubicó subiendo hacia la zona de La Encarnación. Posteriormente, perros rastreadores siguieron un rastro que descendía desde la Cueva de Carías hacia el entorno urbano.

La familia continúa analizando todas las pistas recibidas, mientras mantiene batidas con voluntarios.

La familia pide ampliar el foco del operativo

Actualmente parte del dispositivo oficial centra la búsqueda en la costa de Los Cancajos tras el hallazgo de un pantalón vaquero y una mochila que podrían estar relacionados con el joven.

Sin embargo, su padre considera que la investigación no debería limitarse a esa zona. “Para nosotros eso no significa nada. Creemos que se han quedado en el primer día de la búsqueda”, afirmó en la entrevista, en la que también pidió más agilidad en la recogida de testimonios.

Mientras tanto, la familia continúa solicitando la colaboración ciudadana y mantiene la esperanza de localizar a Airam con vida.