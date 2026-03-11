Continúa la búsqueda incansable del joven Airam en La Palma

La familia solicita ampliar el rastreo al entorno de El Paso mientras el operativo oficial busca indicios en la zona de Los Cancajos

El joven Airam, de 20 años y con autismo, permanece desaparecido en La Palma desde el pasado 16 de febrero. El Operativo Especial centra sus esfuerzos actuales en Los Cancajos tras cumplirse ya 24 días de ausencia. Por su parte, los voluntarios y allegados priorizan las batidas en el municipio de El Paso.

La búsqueda de Airam sigue activa en distintos puntos de la geografía insular. El Operativo Especial de seguridad rastrea minuciosamente la zona costera de Los Cancajos. Los agentes buscan cualquier indicio físico que permita localizar el paradero del joven.

Batidas ciudadanas y operativo oficial

Sin embargo, la familia de Airam concentra sus energías en el entorno de El Paso. Esta zona resulta fundamental para ellos por la cercanía a su vivienda. Fran Concepción, padre del desaparecido, lidera estas batidas junto a numerosos voluntarios.

Además, el padre solicita que la Administración colabore con equipos más profesionales. Él pide que no limiten el radio de acción solo a la costa. El entorno del valle ofrece testimonios que deben ser analizados con rigor.

Vídeo RTVC

La esperanza de su madre desde Málaga

Por otro lado, la actualidad de este caso llegó ayer al Festival de Cine de Málaga. Mercedes Afonso, madre de Airam, presentó allí su película «El mapa para tocarte». El documental narra la vida cotidiana de la familia junto al joven.

La directora compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales personales. Ella confía en que la energía de su obra ayude a Airam. La cineasta espera que su hijo encuentre pronto el camino de regreso.

Asimismo, la familia mantiene la fe intacta a pesar del paso del tiempo. Ellos esperan noticias positivas cada día desde que comenzó esta dura etapa. Toda la isla permanece volcada con la localización de este joven palmero.

Comportamientos y testimonios en el valle

Fran Concepción destaca que su hijo podría haber abandonado algunas pertenencias personales. El joven ya realizó acciones similares durante una estancia previa en Polonia. El padre explica que este comportamiento es común en algunas personas autistas.

Por este motivo, la familia otorga mucha importancia a los rastros encontrados. Los testimonios vecinales sitúan al joven en diversos puntos del Valle de Aridane. Ellos confían plenamente en que Airam todavía se encuentra por esa zona.

Finalmente, los allegados insisten en la necesidad de no abandonar ninguna vía. Cada detalle cuenta para resolver este caso que mantiene en vilo al archipiélago. Los voluntarios seguirán recorriendo los senderos hasta obtener una respuesta definitiva.