Continúa la búsqueda de Airam Concepción en La Palma

La madre de Airam Concepción ha indicado que mantiene la esperanza de que su hijo vuelva a casa

Doce días han pasado desde la desaparición de Airam Concepción Afonso en la isla de La Palma. Una búsqueda intensa para tratar de localizar cualquier pista que lleve al joven.

Informa. RTVC.

La tarde de Indianos significó el inicio de la pesadilla para la familia Concepción Afonso. A partir de ese momento, comenzó un intenso rastreo por todos los lugares por los que había pasado Airam. Entre las pistas localizadas, su mochila, la última señal de su móvil y su pantalón.

Imagen de Airam Concepción, el joven desaparecido en la isla de La Palma.

Declaraciones de Mercedes Afonso

Por su parte, su madre, Mercedes Afonso ha reiterado que mantiene la esperanza de que vuelva a casa, pues conoce muy bien a su hijo, como así mismo ha afirmado.

«Mi hijo Airam sufrió síndrome de PANDAS, desde los 9 hasta los 14 años, una de sus tremendos síntomas era un TOC de limpieza y contaminación, por momentos extremos, que se prolongó hasta los 17 años», explicó a través de Instagram.

También en dicha publicación, Afonso aprovechó para trasmitir un mensaje de calma, pues «hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respira y escuchar a nuestro corazón, hasta que todo el hilo de pista, que son muchas, se compruebe y se constate«, concluyó.