La Policía Judicial centra la búsqueda de Airam Concepción en el análisis de las cámaras de seguridad y la geolocalización del teléfono móvil

La angustia continúa en La Palma al cumplirse nueve días de la desaparición de Airam. El joven, de 20 años y con autismo, se encuentra en paradero desconocido desde el pasado lunes 16 de febrero. La última vez que fue visto, Airam se bajaba de una guagua en Santa Cruz de La Palma, momento en el que se le perdió la pista.

Vídeo RTVC

La jornada de hoy ha estado marcada por una búsqueda menos activa sobre el terreno en comparación con el gran despliegue de los días anteriores.

Rastreo de caminos

Los efectivos se han centrado en recorrer diversos caminos de la isla, tratando de localizar nuevas pistas que puedan orientar el operativo. Durante esta semana, los trabajos se han focalizado intensamente en dos puntos clave donde se han hallado indicios.

El primero ha sido el Mirador de Risco Alto, situado en Los Cancajos, lugar donde apareció la mochila del joven. El segundo escenario de interés ha sido el entorno de la Virgen del Pino, donde los equipos de rastreo encontraron trozos de tela negra que están siendo investigados.

Investigación tecnológica

Mientras disminuye la presión sobre el terreno, la Policía Judicial mantiene activa la investigación tecnológica. Los agentes siguen revisando minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y analizando los movimientos que captaron los dispositivos.

Asimismo, el trabajo se centra en el estudio de la localización de su teléfono móvil. El objetivo de este análisis forense es encontrar nuevos indicios digitales que permitan activar otra línea de investigación para dar con el paradero de Airam.