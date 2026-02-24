Ocho días sin noticias de Airam Concepción

Continúa la búsqueda de Airam Concepción en La Palma. Ocho días sin noticias de él y la búsqueda ha pasado a carácter pasivo

Ocho días de búsqueda intensa en La Palma para localizar a Airam Concepción. Cualquier pista es buena para dar con su paradero. La Guardia Civil ha dado este martes la última hora del caso.

Pocos datos se conocen tras su desaparición: la mochila, un trozo de tela encontrado recientemente en el entorno del Pino de la Virgen, también las escrituras en el suelo en la zona del refugio del Pilar son algunas de las pistas que se manejan en la investigación.

También las labores se centran en la última llamada que se produjo el día del lunes de indianos, aproximadamente entre las seis y las siete de la tarde, en el entorno de la zona de Risco Alto en la zona de Los Cancajos en Breña Baja. En esta zona de La Palma, la búsqueda esta búsqueda ha pasado a carácter pasivo.

Durante la mañana un helicóptero seguía sobrevolando la zona para ver si encontraban más indicios. En función de si los investigadores localizan más indicios se podría reactivar la búsqueda en función de lo que dictaminen los investigadores. Además personal de la Policía Judicial de Los Llanos están sobrevolando drones y revisando las cámaras y movimientos para reactivar una búsqueda más activa.