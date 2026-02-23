Un amplio dispositivo continúa la búsqueda del joven con autismo Airam Concepción en La Palma tras los últimos indicios que se han hallado en diferentes puntos

Informa: Redacción Informativos RTVC

Una semana después de que se le viera por última vez, continúa el amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Airam Concepción, el joven con autismo desaparecido en la isla de La Palma. La investigación ha cobrado un nuevo impulso en las últimas horas tras el hallazgo de varios indicios que podrían situar al joven en distintas zonas del municipio de El Paso.

Hallada su mochila en la costa

En una zona de la costa, en Los Cancajos, se encontró la mochila que pertenecía al joven. Este hallazgo ha sido uno de los más relevantes desde que se activó el operativo, ya que confirma su paso por este enclave natural de la isla.

Asimismo, en el entorno del Refugio del Pilar, en El Paso, se localizaron letras y símbolos escritos en la arena que, según las primeras valoraciones, podrían haber sido realizados por el propio Airam. Los mensajes se están analizando como parte de la investigación.

Nuevas pistas: telas negras en el entorno del Pino de la Virgen

El último indicio conocido ha sido el hallazgo de varios trozos de tela negra en las inmediaciones del Pino de la Virgen. Las autoridades analizan ahora estos fragmentos para determinar si podrían pertenecer a alguna de las prendas que vestía el joven el día de su desaparición.

Estas pruebas se examinan este lunes con el objetivo de confirmar si guardan relación directa con el caso y así poder acotar el radio de búsqueda.

Mercedes Afonso, madre del joven de 20 años con autismo desparecido hace una semana en la isla de La Palma. EFE / Luis G Morera

Testimonios y asesoramiento especializado

Durante la última semana, varias personas han asegurado haber visto al joven en lugares que coinciden con las rutas y espacios que su familia considera habituales o compatibles con su forma de desplazarse. Todos estos testimonios se han recopilado y verificado.

Además, un experto en desapariciones de personas con autismo y altas capacidades ha ofrecido orientación a los allegados, aportando pautas específicas sobre patrones de conducta, posibles desplazamientos y estrategias de localización en este tipo de casos.

La esperanza sigue viva

A pesar del paso de los días, la familia mantiene intacta la esperanza. Están convencidos de que Airam está intentando regresar a casa y de que podría encontrarse en un punto cercano a las zonas ya rastreadas.

El operativo continúa activo, con la colaboración de voluntarios y cuerpos de seguridad, mientras la isla permanece pendiente de cualquier novedad que pueda conducir a la localización del joven.

