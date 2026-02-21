Continúa la búsqueda de Airam Concepción en La Palma

A Airam se le busca este sábado en zonas de cumbre, con personal de la BRIF, que se encuentra peinando la zona entre los municipios de El Paso y Breña Alta

Continúa activa la búsqueda de Airam Concepción en la isla de La Palma. Un joven con autismo desaparecido el pasado lunes en la capital y cuyo paradero sigue siendo un misterio.

Sant Cruz de La Palma

La última pista con la que se cuenta hasta el momento, han sido imágenes del lunes pasado. En concreto, difundidas por la Guardia Civil. En ellas se observaba a Airam bajarse de una guagua y dirigirse a pie a Santa Cruz de La Palma.

Este sábado se le busca en zonas de cumbre, con personal de la BRIF, que se encuentra peinando la zona entre los municipios de El Paso y Breña Alta. También se ha solicitado a los propietarios de viviendas de vacías de mencionados municipios, que revisen estos espacios, por si Airam se haya podido refugiar en una de ellas.

Airam Concepción. Cedida.

Sudadera negra

Así es que, nuevos visionados de cámaras en Santa Cruz de La Palma sitúan al joven Airam, desaparecido desde el lunes, en las calles de la ciudad con una sudadera negra. Según informó la Guardia Civil.

Por tanto, en un difundido, con nuevas imágenes de Airam, que tiene un autismo con altas capacidades, la Guardia Civil indica que la sudadera no era morada sino negro en referencia al color de la prenda con el que se le ve apearse de una guagua en la capital palmera el mismo lunes, día en el que se le perdió la pista.

Vestimenta del joven

En las nuevas imágenes difundidas este sábado, se ve al joven caminando vestido con una sudadera negra, pantalón vaquero y una mochila negra.

La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto se ponga en contacto con el 062 o el 922.437.650.