Última hora sobre la búsqueda de Airam Concepción en La Palma

La familia del joven pide centralizar la información a través del CECOPIN en el teléfono 922437650

Los equipos de rescate mantienen activo un intenso despliegue por mar y aire para localizar a Airam Concepción. El joven, que tiene autismo y altas capacidades, permanece en paradero desconocido desde el pasado lunes. La movilización social y técnica crece por momentos en la isla de La Palma ante la falta de noticias sobre su ubicación.

Durante la jornada de ayer, las embarcaciones y aeronaves centraron sus esfuerzos en el entorno costero de los municipios de Mazo, Breña Alta y Breña Baja, alcanzando incluso el litoral de Santa Cruz de La Palma. Sin embargo, el operativo no ha arrojado resultados positivos por ahora. La última señal que emitió su teléfono móvil situaba su posición en la zona de Los Cancajos el lunes a las seis y media de la tarde.

Dispositivo de búsqueda técnico y humano

Este jueves, responsables de emergencias y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han mantenido una reunión de urgencia. El objetivo de este encuentro técnico busca definir la estrategia para las próximas horas y coordinar las nuevas batidas

Desde las ocho y media de esta mañana, un numeroso grupo de amigos y voluntarios recorre la parte alta de Santa Cruz de La Palma. Los rastreadores se han dividido para cubrir zonas como el barranco de la Madera, el barranco de las Nieves y la zona alta de la Dehesa.

La oscuridad obligó ayer a los helicópteros a retirarse del cielo palmero al no darse las condiciones de seguridad necesarias. No obstante, la Guardia Civil mantuvo la vigilancia mediante el uso de drones térmicos. Estos dispositivos cuentan con tecnología avanzada capaz de detectar el calor humano a gran distancia, lo que permite rastrear zonas de difícil acceso durante la madrugada.

En el dispositivo participan activamente las fuerzas de seguridad, emergencias del Cabildo, los Bomberos de La Palma y diversos colectivos civiles. La familia ha pedido a la población que, en caso de localizarlo, «intente tratarlo con la mayor calma y con la mayor paciencia posible».

Búsqueda Airam Concepción | Policía Nacional

Rueda de prensa de la familia

La última hora informativa se traslada ahora al ámbito institucional y familiar. Los allegados del joven han convocado una rueda de prensa a partir de las 11:00 de la mañana para aportar nuevos datos sobre la búsqueda.

La isla entera permanece pendiente de cualquier avance en este operativo. Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana, pero piden que cualquier avistamiento se comunique de inmediato para que los profesionales gestionen el contacto con el joven de manera adecuada y segura.

Cómo actuar si se le localiza

La familia ha detallado que Airam es una persona con autismo y altas capacidades. Existe la preocupación de que haya sufrido un «colapso» autista, lo que podría haberle dejado en un estado alterado de conciencia.

Por este motivo, se solicita a quien pueda verlo que actúe con cautela y empatía, teniendo en cuenta las siguientes pautas:

Puede encontrarse desorientado .

. Es probable que sienta miedo y desconfianza , especialmente si se le llama directamente por su nombre.

, especialmente si se le llama directamente por su nombre. En este momento, podría tener dificultades para la comunicación y para procesar la información que se le da.

Teléfono de contacto

Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre su paradero o crea haberlo visto en las últimas horas que se ponga en contacto inmediatamente con el CECOPIN, desde donde se está centralizando toda la información sobre la búsqueda: