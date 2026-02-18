La familia advierte que podría estar desorientado y en un estado alterado de conciencia

Buscan en La Palma a Airam, un joven con autismo y altas capacidades desaparecido desde la tarde del 16 de febrero tras coger una guagua hacia Santa Cruz con intención de ir al aeropuerto. Su familia alerta de que podría estar desorientado y con miedo tras sufrir un colapso, por lo que piden colaboración ciudadana.

Continúa la búsqueda de Airam, un joven con autismo desaparecido en La Palma / Imagen RTVC

Familiares y fuerzas de seguridad han solicitado la colaboración ciudadana urgente para localizar a Airam, un joven al que se le perdió la pista en la tarde de ayer, 16 de febrero, en la isla de La Palma. Se trata de una persona vulnerable, y las primeras horas son claves para dar con su paradero.

Última ubicación conocida

La última comunicación con el joven se produjo a las 18:00 horas de este lunes. Según la información facilitada por el entorno familiar, se cree que alrededor de las 17:00 horas tomó una guagua en dirección a Santa Cruz de La Palma. Al parecer, Airam tenía intenciones de dirigirse hacia el aeropuerto de la isla.

Cómo actuar si se le localiza

La familia ha detallado que Airam es una persona con autismo y altas capacidades. Existe la preocupación de que haya sufrido un «colapso» autista, lo que podría haberle dejado en un estado alterado de conciencia.

Por este motivo, se solicita a quien pueda verlo que actúe con cautela y empatía, teniendo en cuenta las siguientes pautas:

Puede encontrarse desorientado .

. Es probable que sienta miedo y desconfianza , especialmente si se le llama directamente por su nombre.

, especialmente si se le llama directamente por su nombre. En este momento, podría tener dificultades notables para la comunicación y para procesar la información que se le da

Teléfonos de contacto

Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre su paradero o crea haberlo visto en las últimas horas que se ponga en contacto inmediatamente con los servicios de emergencia o con la familia a través de los siguientes canales: