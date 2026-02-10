Los allegados del joven polaco desaparecido hace un año desean agradecer personalmente su valentía a dos hombres que auxiliaron a la familia durante la tragedia

La familia de Arek, el joven polaco de 15 años que arrastró el mar el pasado 22 de febrero de 2025, busca a las personas que intentaron socorrerlos. El trágico suceso ocurrió en el Charco del Viento, en el municipio tinerfeño de La Guancha, cuando una fuerte ola golpeó las rocas y se llevó al menor mientras este se encontraba con su padre y su hermana. Pese a los esfuerzos iniciales de varios ciudadanos presentes, el mar impidió el rescate del joven.

Kasha y Arek en una imagen de archivo | Canarias, 1500 Km de Costa

Kasha, la madre de Arek, lidera esta búsqueda con el objetivo de agradecer personalmente el coraje de quienes no dudaron en intervenir. La familia reconoce que, lamentablemente, no fue posible salvar al chico, pero el impacto emocional de aquel auxilio permanece intacto. Al carecer de datos personales de los intervinientes, los parientes ruegan la máxima difusión para localizar a estos colaboradores anónimos.

Retratos de la solidaridad

La familia basa su búsqueda en las descripciones que conservan en su memoria. Según el relato literal de Kasha: «El primero era un hombre de piel negra, de unos 30 años, llevaba una camiseta interior blanca y pantalones azules, probablemente vaqueros, y gafas de sol. Estaba sentado en un muro de roca leyendo un libro. Recuerdo que corrió hacia nosotros con un flotador salvavidas.»

El segundo testimonio describe a otro varón fundamental para evitar una tragedia aún mayor. La madre de Arek explica: «El segundo hombre era blanco, probablemente de pelo castaño, alto y bien corpulento; creo que estaba acompañado por una mujer. Rafał ya no tenía fuerzas y él tomó a mi hija y la llevó hasta arriba, colocándola en mis brazos.» Estas dos personas representan para la familia el último gesto de humanidad en un día devastador.

Un homenaje tras un año de ausencia

La Asociación Canarias, 1.500 km de Costa y un grupo de voluntarios organizan un homenaje para el próximo domingo 22 de febrero, fecha en la que se cumple el primer aniversario de la desaparición. El cuerpo de Arek nunca apareció, a pesar del intenso despliegue de los operativos de búsqueda que incluyó a buceadores, patrones, sanitarios y diversos cuerpos de seguridad, muchos de los cuales prestaron su ayuda incluso estando fuera de servicio.

Cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre la identidad de los dos hombres buscados puede contactar con la asociación a través del correo canarias1500kmdecosta@gmail.com o mediante sus perfiles en redes sociales. La familia insiste en que cualquier apoyo en esta localización supone un paso vital para cerrar un ciclo de profunda gratitud y dolor.