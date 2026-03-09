InicioNoticias

La FECAI presenta 40 propuestas al Decreto Canarias del Gobierno

Las propuestas de la FECAI buscan reforzar energía, vivienda, agua y diversificación económica para mejorar las condiciones sociales y económicas

La Federación Canaria de Islas (FECAI) celebró el lunes, 9 de marzo, su Asamblea General en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

Los representantes de los diferentes cabildos presentaron un documento común con cuarenta propuestas dirigidas al ejecutivo autonómico para que sean incluidas en el Decreto Canarias. El objetivo es incorporar las demandas reales de las islas y mejorar las condiciones sociales y económicas del Archipiélago.

Lola García, presidenta de la FECAI y del Cabildo de Fuerteventura, destacó que las propuestas se centran en asuntos prioritarios como energía, vivienda, agua, infraestructuras y diversificación económica.

Innovación, diversificación y cooperación

Además, subrayó la importancia de avanzar en la transición ecológica, reducir la dependencia de combustibles fósiles y reforzar la protección del territorio. Entre las medidas más relevantes se encuentran la reubicación de la Central Térmica del Charco, planes de vivienda pública y apoyo a sectores estratégicos alternativos al turismo.

La Federación también reclamó igualdad entre las islas no capitalinas, incluyendo a Fuerteventura y Lanzarote en las medidas. Durante la jornada, respaldó la candidatura de Ecca.edu al Premio Princesa de Asturias y visitó el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

La presidenta señaló que estas acciones demuestran la apuesta por la innovación, la diversificación económica y la cooperación entre islas para generar nuevas oportunidades en Canarias.

