La Fiscalía de Medio Ambiente investiga posibles responsabilidades en los vertidos de Playa Jardín, de Puerto de la Cruz que mantuvo cerrada la playa durante cerca de un año

Declaraciones: Rafael Ruiz, fiscal delegado provincial de Medio Ambiente y Urbanismo / Informa: Redacción Informativos RTVC

La Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife investigó durante un año los vertidos de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz antes de denunciar irregularidades y las posibles responsabilidades de seis cargos públicos. Cargos que, por otra parte, aún no han recibido la notificación porque el caso acaba de llegar al Juzgado de instrucción número 1 de Puerto de la Cruz.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado en la isla de Tenerife. Varios emisarios en la isla de Tenerife realizan vertidos al mar, a pesar de que ya no cuentan con licencia. Los vertidos se investigan siempre que pueda existir un daño relevante para el medio natural, tengan o no se tengan autorización.



La Fiscalía considera que hay indicios para pedir responsabilidades por los vertidos en Puerto de la Cruz´. Imagen Ayuntamiento de Puerto de la Cruz / Europa Press (archivo)

En el caso de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, existían dos puntos de vertido que nunca solicitaron permiso y precisamente por este hecho, y según consta en la denuncia de la Fiscalía, ya se sancionó al Ayuntamiento en el año 2023.

El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes para pedir responsabilidades a seis cargos públicos. La investigación llega ahora a los juzgados para determinar los posibles delitos, delitos que habría que delimitar porque la afección al medio natural conllevaría a penas de entre seis meses y 5 años de cárcel, pero en el caso de que afecte también a la salud de las personas, las penas estarían entre tres años y medio y cinco.