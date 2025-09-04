ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La Fiscalía pide repetir el juicio por fraude a Ramírez, pero con nuevos jueces

RTVC / EFE
RTVC / EFE

La Fiscalía quiere que se repita con nuevos magistrados el juicio por fraude a la Seguridad Social contra Miguel Ángel Ramírez, que ya fue archivado

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que absolvió al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de la acusación de haber defraudado a la Seguridad Social y Hacienda 36,66 millones de euros, y ordene repetir juicio con otros magistrados.

En abril de 2024, la Audiencia de Las Palmas falló que los manejos que había realizado en esa causa el juez Salvador Alba para intentar perjudicar a la también juez Victoria Rosell habían contaminado hasta tal punto la instrucción, que estaba debía ser declarada nula.

Miguel Ángel Ramírez se sienta en el banquillo por un presunto fraude de 36,6 millones
La Fiscalía pide al Supremo repetir el juicio por fraude a Ramírez. Imagen: archivo Europa Press / Europa Press

Caso Alba

Expulsado de la carrera judicial por haber cometido prevaricación, falsedad y cohecho, Alba cumple seis años de cárcel. Está condenado por manipular la causa que se seguía contra Miguel Ángel Ramírez por la gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria. Se probó que intentó desacreditar a Rosell, (entonces diputada de Podemos y que inició el proceso contra Ramírez). Llegaron a procesarla por ello por el Tribunal Supremo (y más tarde exonerada).

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo estimaron probado que, el mismo día que se hizo cargo del caso que había iniciado Rosell, Alba citó a su despacho a Ramírez. Lo hizo a escondidas y sin abogado. Allí le ofreció una serie de ventajas procesales. Lo hizo a condición de que el día que lo llamara formalmente a declarar manifestara una serie de circunstancias que buscaban poner en cuestión el desempeño como juez de la entonces diputada.

Para la Audiencia de Las Palmas, ese comportamiento «espurio» del juez Alba invalida la declaración posterior y formal de Ramírez. Esto traen una consecuencia favorable a sus intereses: si no es válida, formalmente no existe y, si no existe, la Justicia no cumplió con su obligación de citarlo en los plazos legalmente previstos para darle la oportunidad de exponer su versión, asistido por su letrado.

Repetir el juicio

La Fiscalía, que pedía 21 años de cárcel para Ramírez en ese juicio, trata ahora de rebatir ante el Supremo ese razonamiento, que considera absurdo.

«Supone un absurdo la afirmación en la sentencia de que la actuación ilícita del magistrado condenado, Salvador Alba Mesa, está relacionada con la resolución de fecha 3/11/2015, al acordar la declaración de los investigados y practicar las mismas. Antes al contrario, las citaciones ni las declaraciones no fueron ilegítimas ni contrarias a derecho, carece de lógica que hayan sido declarados nulos dichos actos», alega el fiscal Felipe Briones.

En un recurso adelantado por La Provincia, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público pide al Supremo que revoque esa sentencia. También, que dé por buena la instrucción y que ordene a la Audiencia de Las Palmas que se repita el juicio contra el empresario grancanario.

Eso sí, por una «elemental garantía de imparcialidad objetiva», la Fiscalía pide que sean otros tres magistrados los que juzguen de nuevo el caso.

Noticias Relacionadas

Rodolfo Sancho testifica en Fuerteventura como acusado de manipular a un testigo

RTVC -

El Supremo empieza el curso judicial pendiente de García Ortiz, Cerdán, Ábalos, ‘Alvise’ y el reparto de menores

RTVC / EFE -

20 menores migrantes solicitantes de asilo viajan este domingo a la Península en el sexto traslado desde Canarias

RTVC / Europa PRESS -

La ULL detecta fraudes y falsificación de joyas y obras de arte

RTVC / EFE -

Otras Noticias

15 muertos y 18 heridos en el descarrilamiento de un funicular en Lisboa

Venezuela acusa a Estados Unidos de crear con IA el vídeo del ataque a una embarcación en el Caribe

Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife 2025: fechas, equipos y cronograma

Lanzarote acoge la I Jornada de Sensibilización sobre el Cáncer Infantil

Teror se prepara para su 73ª Romería-Ofrenda del Pino

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025