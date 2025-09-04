La Fiscalía pide repetir el juicio por fraude a Ramírez, pero con nuevos jueces

La Fiscalía quiere que se repita con nuevos magistrados el juicio por fraude a la Seguridad Social contra Miguel Ángel Ramírez, que ya fue archivado

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que absolvió al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de la acusación de haber defraudado a la Seguridad Social y Hacienda 36,66 millones de euros, y ordene repetir juicio con otros magistrados.

En abril de 2024, la Audiencia de Las Palmas falló que los manejos que había realizado en esa causa el juez Salvador Alba para intentar perjudicar a la también juez Victoria Rosell habían contaminado hasta tal punto la instrucción, que estaba debía ser declarada nula.

La Fiscalía pide al Supremo repetir el juicio por fraude a Ramírez. Imagen: archivo Europa Press / Europa Press



Caso Alba

Expulsado de la carrera judicial por haber cometido prevaricación, falsedad y cohecho, Alba cumple seis años de cárcel. Está condenado por manipular la causa que se seguía contra Miguel Ángel Ramírez por la gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria. Se probó que intentó desacreditar a Rosell, (entonces diputada de Podemos y que inició el proceso contra Ramírez). Llegaron a procesarla por ello por el Tribunal Supremo (y más tarde exonerada).

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo estimaron probado que, el mismo día que se hizo cargo del caso que había iniciado Rosell, Alba citó a su despacho a Ramírez. Lo hizo a escondidas y sin abogado. Allí le ofreció una serie de ventajas procesales. Lo hizo a condición de que el día que lo llamara formalmente a declarar manifestara una serie de circunstancias que buscaban poner en cuestión el desempeño como juez de la entonces diputada.

Para la Audiencia de Las Palmas, ese comportamiento «espurio» del juez Alba invalida la declaración posterior y formal de Ramírez. Esto traen una consecuencia favorable a sus intereses: si no es válida, formalmente no existe y, si no existe, la Justicia no cumplió con su obligación de citarlo en los plazos legalmente previstos para darle la oportunidad de exponer su versión, asistido por su letrado.

Repetir el juicio

La Fiscalía, que pedía 21 años de cárcel para Ramírez en ese juicio, trata ahora de rebatir ante el Supremo ese razonamiento, que considera absurdo.

«Supone un absurdo la afirmación en la sentencia de que la actuación ilícita del magistrado condenado, Salvador Alba Mesa, está relacionada con la resolución de fecha 3/11/2015, al acordar la declaración de los investigados y practicar las mismas. Antes al contrario, las citaciones ni las declaraciones no fueron ilegítimas ni contrarias a derecho, carece de lógica que hayan sido declarados nulos dichos actos», alega el fiscal Felipe Briones.

En un recurso adelantado por La Provincia, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público pide al Supremo que revoque esa sentencia. También, que dé por buena la instrucción y que ordene a la Audiencia de Las Palmas que se repita el juicio contra el empresario grancanario.

Eso sí, por una «elemental garantía de imparcialidad objetiva», la Fiscalía pide que sean otros tres magistrados los que juzguen de nuevo el caso.