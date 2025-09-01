Cuarta edición del Campus de Verano organizado por la Fundación Canaria Siglo XXI que este año se celebrará los días 4 y 5 de septiembre bajo el lema «La nueva mirada de la Canarias Z»

La Fundación Canaria Siglo XXI presenta su Campus de Verano. Imagen cedida por la Fundación

La Fundación Canaria Siglo XXI presentó este lunes la cuarta edición de su Campus de Verano, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el Espacio Mutua Tinerfeña, en La Laguna, bajo el lema “La nueva mirada de la Canarias Z”.

El encuentro reunirá a jóvenes, expertos y agentes sociales en torno a debates sobre identidad, polarización, sostenibilidad, cultura y políticas públicas, situando a la Generación Z canaria en el centro de la conversación sobre el futuro de las islas. La inauguración correrá a cargo del secretario general de Coalición Canaria y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y contará con conferencias, mesas redondas, microponencias y espacios culturales y creativos.

El presidente de la Fundación, Octavio Caraballo, confirmó que las inscripciones ya se han cerrado tras cubrirse todas las plazas disponibles, “un hecho que pone de manifiesto el interés y la acogida de la iniciativa entre la juventud canaria”.

Como novedad, durante los dos días del Campus la artista canaria Irene de León pintará en directo un mural conmemorativo titulado “Niños de Gaza, semillas de vida”, un gesto que, en palabras de Caraballo, “expresa la solidaridad y la sensibilidad internacional de una generación capaz de conjugar lo local con los grandes retos globales”.

Generación Z canaria

Octavio Caraballo destacó en su intervención que la Generación Z canaria, formada por más de 376.000 jóvenes, “ya no es futuro, sino presente”.

Así subrayó que “son jóvenes diversos, críticos, resilientes. Quieren más igualdad, más sostenibilidad y más oportunidades, pero también afrontan retos decisivos como acceder a una vivienda o un empleo digno. Han crecido en un tiempo de incertidumbre, pero han respondido con creatividad, compromiso social y nuevas formas de participación”.

El presidente de la Fundación señaló que el Campus busca ser “un espacio para escucharlos y aprender de ellos”, recordando que “no existe Canarias sin su juventud”.

Por su parte, el secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, resaltó que el Campus “es un foro que confirma el compromiso real de Coalición Canaria con la formación crítica de las nuevas generaciones”.

“Nuestra juventud no pide privilegios, reclama oportunidades reales para estudiar, trabajar y soñar en casa. Y Coalición Canaria transforma esas demandas en hechos, con medidas como el Pacto por la Movilidad Juvenil o la Hipoteca Joven”, señaló.

Toledo incidió en la necesidad de “construir una Canarias cohesionada e igualitaria, donde un joven de El Hierro o Lanzarote tenga las mismas oportunidades que otro en Gran Canaria o Tenerife”.

Un programa diverso

La programación incluye conferencias de expertos como Santiago Castelo, Daniel Iriarte y Juan Francisco Caro, mesas redondas con jóvenes y responsables públicos, microponencias de centennials canarios y actividades culturales como la Batalla de gallos vs. Polkas o el encuentro informal Garimbas & Palique.

El Campus concluirá con la presentación de las conclusiones en el documento “Una agenda para la Canarias Z”, a cargo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, vinculadas a la Agenda Canaria 2030 y al compromiso político de garantizar un papel protagonista de la juventud en las políticas públicas. Asimismo, durante la clausura se presentará el mural conmemorativo de la artista canaria, Irene León, ‘Niños de Gaza, semillas de vida’.