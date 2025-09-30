Desde la participación en congresos de prestigio como Gastronómika u Orígenes, el programa repasa la intensa actualidad culinaria de estos meses junto a sus chefs expertos

Además, exploran la historia de un plato tradicional, el almogrote, y desvelan detalles de los próximos Culinary Hotel Awards

Potente se presenta el calendario gastronómico que trae a las ondas de la Radio Canaria el programa ‘Con Cúrcuma‘, a caballo entre septiembre y octubre. Este miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas, el espacio presentado por Francisco Belín habla de los ‘clásicos’ que tienen lugar en esta época del año. Son los congresos y ferias Orígenes Gran Canaria, Gastronomika San Sebastián o Atraction Fruit, con importante representación de las Islas, y recientemente la celebración del Campeonato Regional de ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias) que en San Miguel de Abona determinó quiénes defenderán al Archipiélago en el Nacional de FACYRE, en Mallorca.

Felipe Martín junto a la campeona de cocina y audantes durante el Campeonato Regional de ACYRE.

Poquito antes de marchar a la capital donostiarra, la chef Diana Marcelino, mano derecha de Juan Carlos Clemente en la organización de los demostraciones y ponencias que Tenerife plantea una edición más en Gastronomika, comenta todo el esfuerzo y satisfacción que implica mostrar el producto local y versiones del recetario tradicional en el espacio del Kursaal.

Diana Marcelino, chef que participa en Gastronomika.

Jorge Guitián, prestigioso periodista gastronómico de Galicia, siguió sobre el terreno el Congreso Orígenes, y con la mirada desde el otro lado del Atlántico ofrece un análisis de lo que ha deparado el encuentro en Las Palmas de Gran Canaria con reputados nombres, entre otros, de Begoña Rodrigo, Diego Guerrero o el estrella Michelín de la isla anfitriona Borja Marrero.

Jorge Guitián, periodista gastronómico. Borja Marrero, estrella Michelín.

Jorge Peñate, jefe de cocina de La Terrace (Palacio de Isora, Guía de Isora), explica su trabajo con los pescados capturados en distintas profundidades con una delicada alta cocina marinera que comparte con Luis Martín. Peñate hace una llamada para consumir el género marino fresco, tal y como inculca la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, con Esteban Reyes al frente.

Jorge Peñate (izquierda) junto a Luis Martín, expertos en la alta cocina marinera. Propuesta de Peñate.

Sábado a las 00:00 horas, con sabor palmero

Además de estos contundentes ‘guisos radiofónicos’, el sábado 4 de octubre a las 00:00 horas, nuestro periodista y escritor de cabecera Sergio Lojendio nos lleva de la mano hacia la historia de una emblemática especialidad gomera como es el almogrote. Daniel Tejera, que timonea la cocina del restaurante Troqué, nos obsequia con una crónica de lo acontecido en Los Llanos con la edición del foro Saborea La Palma, en la que el cocinero ofreció una ponencia junto a otros como el Sol Repsol Sostenible, Pedro Hernández Castillo.

También el palmero José Alberto Díaz (vencedor del Campeonato de Mojos de Madrid Fusión 25) conversa con el conductor del programa especializado de la Radio Canaria, mientras que el periodista gastronómico José Luis Reina avanza la inminente Gala, a mediados de este mes octubre, de los Culinary Hotel Awards en su primera edición.

La “entrevista Vintage” promete ser de lo más interesante con la conversación que tuvo el conductor del programa, el periodista Francisco Belín, con el cocinero Tony Botella, uno de los expertos mundiales en el dominio de la cocina al vacío.