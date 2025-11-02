Una de las líneas de acción será la presencia continua del destino y la generación de tráfico hacia canales digitales de Turismo de La Gomera

Imagen archivo RTVC.

Turismo de La Gomera ha apostado por activar un plan de promoción centrado en el turismo sostenible coincidiendo con la celebración de la World Travel Market (WTM) de Londres.

Turismo de naturaleza

Al respecto, la consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, informó en un comunicado que esta estrategia sigue una línea creativa coherente con los valores del destino y orientada a conectar con un perfil de turista que busca naturaleza y experiencias auténticas.

De esta manera, recordó que «a través de diferentes acciones de comunicación se dará visibilidad a novedades del destino y actuaciones relacionadas con el Plan de Sostenibilidad Turística de La Gomera, como la creación de seis nuevos productos turísticos relacionados con el senderismo y el cicloturismo, entre otros, o el lanzamiento de una aplicación móvil de senderos que facilitará al viajero planificar y disfrutar de las rutas de la isla de una forma más conectada y sostenible».

Generación de tráfico

Una de las líneas de acción será la presencia continua del destino y la generación de tráfico hacia canales digitales de Turismo de La Gomera y Promotur Islas Canarias, con la participación en ferias turísticas nacionales e internacionales, en las que se reforzará el protagonismo del destino con campañas digitales, posicionando a la isla entre profesionales del sector, operadores, y viajeros potenciales, fomentando la comercialización del destino y sus experiencias.

A ello se suma la publicidad digital, mostrando contenidos en mercados prioritarios (Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Francia y España peninsular), adaptados a cada país y a temáticas como la naturaleza, el ecoturismo, el senderismo y la sostenibilidad.

Temporada de invierno

Mientras, otra de las áreas de actuación de esta planificación centrará sus esfuerzos en la temporada de invierno 2025, en los principales mercados europeos como Alemania, Austria, Suiza y Bélgica.

En concreto, se llevará a cabo una apuesta firme por la publicidad exterior, que combina lo digital con lo convencional, con presencia estratégica en ciudades alemanas como Múnich, Berlín, Hamburgo, Düsseldorf o Fráncfort, en zonas de alto tránsito urbano.

Tercera campaña

También habrá publicidad digital con inserciones en medios especializados y plataformas de contenido de viajes, así como artículos en inglés, alemán y francés, y contenido editorial en medios impresos.

A partir de enero de 2026 se pondrá en marcha una tercera campaña, con el fin de inspirar y fomentar al viajero a planificar de forma anticipada su viaje a La Gomera, no solo para el invierno, sino durante todo el año, propiciando así una desestacionalización del destino y un equilibrio con llegada sostenida de visitantes.