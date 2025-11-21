ES NOTICIA

La Gomera, primer lugar del archipiélago en acoger un taller en ayudas a la navegación marítima

Redacción RTVC
Se trata de un encuentro pionero que reúne a profesionales del sector para coordinar, actualizar y mejorar la señalética en el mar en La Gomera

Boyas luminosas o señales digitales son esenciales para garantizar rutas seguras, prevenir accidentes y proteger el entorno marino. En La Gomera se han evaluado para que navegar sea más seguro.

Puerto de La Gomera. Imagen archivo RTVC.

La Gomera se convierte en el primer lugar del archipiélago en acoger un taller especializado en ayudas a la navegación marítima.

Se trata de un encuentro pionero que reúne a profesionales del sector para coordinar, actualizar y mejorar la señalética en el mar que guían a embarcaciones cada día.

Un trabajo que mira al futuro de las ayudas en navegación para modernizar los sistemas y unificar criterios para que todos los puertos del archipiélago hablen el mismo lenguaje

