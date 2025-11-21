Esta herramienta, no solo ha mejorado los tiempos de tramitación, también ha permitido «optimizar los recursos humanos»

Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de La Gomera ha conseguido reducir a la mitad los tiempos de tramitación gracias a la aplicación de técnicas de robotización de procesos administrativos (RPA).

Diferentes áreas

Esta herramienta, implantada desde hace más de un año en diferentes áreas, aparte de «reducir significativamente» los tiempos de tramitación ha permitido «optimizar los recursos humanos, mejorando la atención a la ciudadanía», destaca la corporación insular en un comunicado.

El vicepresidente primero del Cabildo, Adasat Reyes, destaca que la robotización de procesos supone «un salto cualitativo» en la gestión pública, ya que facilita «una administración más ágil, transparente y cercana al ciudadano».

Administración insular

Esta iniciativa forma parte de una estrategia global para transformar la administración insular en una entidad moderna, eficiente y preparada para los retos tecnológicos del futuro, señala la nota del Cabildo de La Gomera.

Uno de sus principales logros es la reducción de la tramitación de, por ejemplo, la gestión de subvenciones, tales como becas al estudio, culturales, deportivas o sanitarias, así como de licencias de caza.

Cartas de requerimiento

El Cabildo de La Gomera detalla que mientras que la recogida manual de datos de 807 solicitudes de becas exigía alrededor de 76 horas de trabajo, ahora el proceso se completa en apenas un minuto y 16 segundos gracias al uso de RPA.

Del mismo modo, la generación de 181 cartas de requerimiento, que antes suponía unas cuatros horas de dedicación, se realiza actualmente en 7,5 segundos.

Adasat Reyes resalta que estas herramientas «no sustituyen la labor de los trabajadores públicos, sino que la potencian», porque lo que se hace es «liberarles de tareas repetitivas para que puedan centrarse en funciones de mayor impacto social«.

Abunda en que la innovación tecnológica debe ser vista como «una aliada para mejorar el servicio público y acercar la administración a las necesidades reales de los ciudadanos«.

Verificación documental

En el marco de esta línea de actuación, el Cabildo de La Gomera ha puesto en marcha, con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), un nuevo proyecto de automatización avanzada que permitirá abordar procesos más complejos, como el registro de facturas, la verificación documental de subvenciones o la consulta de datos de intermediación.

Según avanza el vicepresidente primero, este proyecto, actualmente en desarrollo, permitirá acelerar la tramitación de hasta siete tipos distintos de subvenciones, con una previsión de reducción de plazos cercana al 50%, además de «fortalecer la atención ciudadana y la calidad del servicio».