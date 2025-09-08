En esta duodécima edición, la Gran Canaria Big Band presenta el programa ‘Artistas de la tierra’, con la participación del timplista Domingo Rodríguez Oramas ‘El Colorao’

La Gran Canaria Big Band presenta el concierto ‘Arreglos de autor XII’ . Imagen Cultura Gobierno de Canarias

La Gran Canaria Big Band comienza la temporada, como es habitual, con una nueva entrega de su emblemático proyecto ‘Arreglos de Autor’, en el que reúne a diferentes generaciones de músicos de las islas. En esta duodécima edición, la formación presenta el programa ‘Artistas de la tierra’, que cuenta con la participación de músicos de la talla del timplista Domingo Rodríguez Oramas ‘El Colorao’.

Debido a la buena acogida del público en anteriores ediciones, este año ofrecerán dos funciones: el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, ambas a las 20:00 horas en el Teatro Guiniguada. Las entradas están disponibles en la página web del espacio y en la taquilla.

‘Arreglos de autor’

‘Arreglos de autor’ nace con el objetivo de reunir a creadores con arraigo en la música tradicional canaria para conseguir una mezcla de generaciones y estilos. En esta ocasión, con el programa ‘Artistas de la tierra’, la Gran Canaria Big Band tocará, junto a El Colorao, con diferentes solistas: el reconocido folclorista José Manuel Ramos, la cantante majorera Ayla Rodríguez y el tinerfeño Pablo Díaz, el máximo exponente en la interpretación del pito herreño.

La compositora grancanaria Laura Vega ha sido la encargada de adaptar la nueva versión para timple y big band de su obra ‘Zafra’, una obra creada en 2023 para timple y orquesta, dedicada a ‘El Colorao’. La composición, a modo de retrato del artista, se inspira en la forma que el reconocido músico tiene de entender, interpretar y sentir el folclore de las islas.

De esta manera, ‘Artistas de la tierra’ se define como un proyecto sonoro cuidadosamente planeado, con una visión artística sólida y de enfoque integral. Estos aspectos son los que lo configuran como una propuesta única y significativa dentro de la música en Canarias.

‘Arreglos de autor’ es un proyecto, inédito en Europa, de la Gran Canaria Big Band y de su director artístico Sebastián ‘Chano’ Gil, auspiciado por la Fundación SGAE. El programa fue puesto en marcha en 2014 y convierte temas de reconocidos autores canarios en sonido de jazz de gran formato, lo que da la posibilidad de fomentar la creación musical en Canarias con una relación simbiótica entre autor y arreglistas.

Gran Canaria Big Band

La agrupación se ha convertido en una de las formaciones más relevantes de España en su género y desempeñando un papel clave en la difusión del jazz en las islas. Desde su fundación en 1997, la Gran Canaria Big Band ha desarrollado más de 75 proyectos musicales de toda índole: nuevos repertorios, giras, conciertos escolares, trabajos discográficos y largo etcétera. En estas casi tres décadas ha colaborado con artistas de renombre internacional como Paquito D’Rivera, Kurt Elling, New York Voices, Perico Sambeat, Sole Giménez, Jamie Davies, Deborah Carter, Braulio y Cristina Ramos, entre otros.