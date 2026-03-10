El epidemiólogo, Amós García Rojas, fue referente científico y divulgativo durante la pandemia de la covid-19

El epidemiólogo Amós García Rojas, uno de los expertos de referencia durante la gestión de la pandemia de la covid-19, advierte de que la gripe aviar «puede tener algo que ver» con una próxima epidemia, por lo que pide no desligar la salud animal y la ambiental de la humana.

El autor del mantra ‘Calma y paciencia: +Prudencia‘, que usó en redes sociales para tratar de aliviar preocupaciones a muchas personas durante el confinamiento y por el que también fue muy «insultado» por «negacionistas de la ciencia», vuelve a presentar en unos días sus ‘Crónicas de la Pandemia‘, una novela con la que ha cumplido uno de los retos que se marcó tras jubilarse a los 70 años.

Con dos ediciones en papel casi vendidas, el médico canario explica que ha tratado de plasmar en este libro «las aventuras y desventuras de un epidemiólogo en una situación sanitaria tan tremendamente complicada como fue la pandemia» de covid-19, en parte porque, a su juicio, «el drama se olvidó demasiado pronto«.

Realidad y ficción

El ex representante de España en el Comité Permanente de la OMS para Europa advierte al lector de que «cualquier parecido con la realidad no siempre es mera coincidencia», ya que algunas de las cosas que cuenta su protagonista, el epidemiólogo Jaime García, forman parte de su imaginación, pero la mayoría responden a hechos reales acontecidos durante la epidemia que despuntó el 31 de enero de 2020 La Gomera y llevó, el 24 de febrero de ese mismo año, a ordenar el primer confinamiento en un hotel de Tenerife.

García cree que la necesidad de olvidar cuanto antes todo lo vivido durante el confinamiento ha hecho que mucha gente haya dejado de entender que hay ciertas prácticas aprendidas con la covid-19 que deben seguir formando parte de nuestra cultura, como es el uso de la mascarilla en determinadas situaciones, ya que «sigue siendo un instrumento poderoso en ciencia y también un instrumento de solidaridad hacia los más vulnerables».

También lamenta que un sector de la población haya dejado de vacunarse contra la covid-19, lo que relaciona con lo que cree que fue un error. En lugar de hablar de cuarta o quinta dosis, se debió decir dosis de recuerdo, como se hace con otras vacunas ante las que no hay tanto rechazo, como es la de la gripe.

Amós García aboga por que se recupere esa pauta vacunal aunque la covid-19 «haya perdido aquella cara dramática, terrible y espantosa que tenía cuando la pandemia», ya que sigue siendo un problema de salud importante para sectores vulnerables de la ciudadanía, que deben vacunarse cada año.

Defender la ciencia frente a la inconsciencia

Preguntado por la labor que ha hecho en este sentido el movimiento antivacunas, el expresidente de la Asociación Española de Vacunología cree que se enmarca en un «negacionismo que forma parte del escenario mundial. Hay un negacionismo del cambio climático y hay un negacionismo de las vacunas que, en realidad, es de la ciencia porque la ciencia y el conocimiento incomodan a ciertos sectores».

Por eso, otra de las cosas que hace en su novela es «defender la ciencia frente a la inconsciencia, el conocimiento frente al desnortamiento, la evidencia científica frente a las evidencias esotéricas», y confía en que «ojalá sirva para eso» de cara a una próxima pandemia, que llegará, «indudablemente», porque «siguen estando presentes los elementos que posibilitaron la aparición» de la covid-19.

Así, advierte de que el cambio climático «modifica por completo la ecología de los seres vivos y de los microorganismos», por lo que «tiene un papel primordial en la posible aparición futura de una pandemia», a lo que se suma la pobreza y «la cada vez más terrible y desesperante diferencia entre países ricos y países pobres».

Otro elemento que considera «que no se termina de entender es que la salud humana no se puede ver al margen de la salud animal y de la salud ambiental. Nos olvidamos de lo que la OMS llama ‘One Health’, una salud, y de que la covid era una enfermedad de los animales que pasó al hombre, como pasó con el ébola, son enfermedades zoonóticas», apostilla.

Amós García cree que aunque en España se ha aprendido mucho con la pandemia de la covid-19, «la estructura de salud pública del sistema sanitario, transferido a las comunidades autónomas, sigue debilitada«, como ya lo estaba antes, debido a los «recortes» que sufrió a partir de la crisis económica de 2008.

El recuerdo de los mil muertos en un día por la covid-19

Además del impacto que le causaron los mil muertos en un día por la covid-19 que se llegaron a registrar en España, Amós García tampoco olvidará «cómo se dejaba a su suerte, sin derivarlos a hospitales, a muchos ancianos en las residencias«.

Rockero empedernido, no dudó en poner una banda sonora a cada fase de la pandemia, un recorrido musical que le ayudó a escribir su novela y que comenzó con ‘The long and winding road’ (‘El largo y sinuoso camino’), de The Beatles, siguió con ‘Highway to hell'(‘Autopista al infierno’), de AC/DC, y culminó, con la llegada de las vacunas, con ‘Stairway to heaven’ (‘Escalera hacia el cielo’), de Led Zeppelin.

La amenaza de un mundo cada vez más desigual

A García le preocupan «los tambores de guerra que suenan demasiado en varios países» y los movimientos masivos que van a producir y que generarán más desequilibrios que repercutirán en la salud de la ciudadanía.

También asiste con mucha inquietud a los movimientos que el Gobierno de Estados Unidos está dando respecto a las vacunas y que «dan alas» a los que niegan la ciencia en un contexto en el que la pobreza crece y, con ella, la inequidad social.

«En un mundo que ya es suficientemente desigual, que Donald Trump vaya a quitar a la OMS la financiación que le da Estados Unidos significará que muchísimos países en vías de desarrollo no vayan a poder desarrollar los programas de intervención» que el organismo de la ONU ha diseñado para ellos, lo que traerá problemas muy serios», alerta.

Amós García ve en esta forma de actuar una «actitud miope, ya que los problemas serios no van a caer solo a los países en vías de desarrollo, sino que nos van a rebotar a nosotros».