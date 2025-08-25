La Guardia Civil desmantela una red de tráfico de drogas en Lanzarote, detiene a una persona e incauta una gran cantidad de sustancias ilícitas



Una persona está detenida en Lanzarote acusada de tráfico de drogas. Al detenido se le incautó un kilogramo de cocaína pura, cocaína mezclada para venta, utensilios para dosificar y otras drogas como hachís, éxtasis y LSD.



Operación calcetines

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Yaiza de la Guardia Civil, procedieron a la detención de un varón de 35 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

La intervención policial se desarrolló dentro de la llamada operación “Calcetines”. La investigación comenzó tras recibir diversas informaciones sobre la existencia de un importante movimiento de compraventa de drogas, tanto a gran escala como al por menor, en Playa Blanca, municipio de Yaiza.

Gracias a la labor de los agentes, se pudo identificar lo que comúnmente se conoce como “un pase” de droga. Los agentes procedieron de inmediato a detener al presunto vendedor. Con la información recabada previamente durante la investigación, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Instrucción nº

3 de Arrecife una orden de entrada y registro, que fue concedida.

Incautan drogas de diferentes tipos

Durante el registro en la vivienda y el vehículo del detenido, los agentes hallaron un kilo de cocaína de gran pureza, medio kilo de cocaína ya mezclada, y otros 500 gramos de sustancias de corte. Además, encontraron varias básculas de precisión y materiales preparados para empaquetar y precintar las dosis para su posterior venta.

No solo se localizaron estas sustancias, sino también otras drogas menos habituales. Entre otras, pastillas de éxtasis, dosis de LSD y una considerable cantidad de pastillas de Rivotril, un medicamento de la familia de las benzodiacepinas. Además, fueron incautados 200 gramos de hachís y más de siete mil euros en efectivo, presuntamente procedentes de la venta de estas sustancias.

Tras su detención, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife el día 13 de agosto, fecha en la que se decretó su ingreso provisional en prisión.