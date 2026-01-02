Nueve personas han sido detenidas en Canarias en el marco de la operación Jipijapa por delitos de estafas continuadas a aseguradoras internacionales, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

La Guardia Civil desmantela en Lanzarote una red de estafas a aseguradoras internacionales desde una clínica privada. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, ocho en Lanzarote y una en Gran Canaria, tras desmantelar una presunta red criminal que operaba desde una clínica privada situada en Costa Teguise y que, según la investigación, se dedicaba a estafar a aseguradoras de viaje nacionales e internacionales.

Las detenciones se produjeron el pasado 17 de diciembre en el marco de la denominada operación Jipijapa, en la que los arrestados están acusados de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el 19 de febrero de 2024 en el Puesto Principal de Costa Teguise, en la que se alertaba de presuntas irregularidades sanitarias cometidas en el centro médico.

Diversos delitos de estafa

A partir de ese momento, los agentes comenzaron las diligencias para esclarecer los hechos, reuniendo indicios suficientes para solicitar al Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife la autorización de entrada y registro tanto en la clínica como en una empresa vinculada a la misma ubicada en Madrid.

Durante los registros, realizados con el apoyo de especialistas EDITE de la UOTPJ de la Guardia Civil en Las Palmas, se incautó una gran cantidad de documentación y dispositivos electrónicos. El análisis posterior de este material que incluía varios teléfonos móviles y decenas de terabytes de información digital, permitió descubrir nuevos delitos relacionados con estafas a compañías aseguradoras de viajes de distintos países.

Según la investigación, la actividad fraudulenta se desarrollaba a través de una estructura jerarquizada y cerrada, en la que cada integrante desempeñaba un papel específico dentro de un modus operandi complejo y difícil de detectar.

Nueve detenidos

En el transcurso de las pesquisas, la Guardia Civil llegó a detener a nueve trabajadores del centro sanitario, algunos de los cuales también se les investiga por un posible delito de homicidio imprudente relacionado con la muerte de un turista extranjero.

A partir de septiembre de 2024, las actuaciones se integraron formalmente en la operación Jipijapa, liderada por la Guardia Civil de Costa Teguise con el apoyo de la UOPJ de Las Palmas. La investigación ha contado con la colaboración de diversas unidades policiales, tanto a nivel nacional como internacional, así como con numerosas aseguradoras extranjeras de Europa, Norteamérica y Sudamérica, varias de las cuales se han personado en la causa como perjudicadas.

Las diligencias se remitieron al Juzgado de Guardia de Arrecife para la continuación del procedimiento judicial.