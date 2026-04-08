Seis personas son investigadas en Fuerteventura por denuncias falsas para cobrar seguros o evitar responsabilidades

La Guardia Civil investiga seis casos de denuncias falsas en Fuerteventura. Europa Press

La Guardia Civil ha investigado a seis personas en Fuerteventura por simular delitos como robos con violencia, hurtos o sustracción de vehículos con el objetivo de obtener compensaciones económicas o eludir responsabilidades.

Las investigaciones, basadas en testimonios, cámaras de seguridad y el análisis de dispositivos móviles, detectaron contradicciones entre las denuncias presentadas y los hechos reales.

Entre los casos más destacados figura el de un hombre que denunció un robo con violencia con arma de fuego y armas blancas, cuando en realidad había perdido su teléfono móvil en un local de ocio y trató de beneficiarse del seguro.

Delito penado por el Código Penal

En otro episodio, un denunciante aseguró que le habían robado su vehículo, pero las imágenes demostraron que él mismo lo abandonó tras sufrir un accidente en Morro Jable.

También se investigó a un turista que denunció dos robos de dinero en su hotel, aunque las pesquisas confirmaron que no hubo acceso forzado ni uso indebido de la caja fuerte.

La Guardia Civil recuerda que la simulación de delito está penada por el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, además de posibles responsabilidades civiles y el pago de costas judiciales.