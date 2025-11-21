El ICCA impulsa un directorio interactivo con tiendas físicas y online para apoyar al comercio local en Navidad

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias confecciona de nuevo la guía ‘Regala Agrocanarias’ para promocionar vinos, quesos, sidras y gofios premiados este año. El ICCA impulsa este proyecto con carácter regional. La publicación incluye 650 productos galardonados en los Concursos Oficiales Agrocanarias 2025 y recoge puntos de venta en cinco islas y tiendas online.

La guía suma 27 tiendas adheridas que promocionan productos del sector primario de Canarias y facilitan el acceso del público durante la campaña navideña. Este directorio apoya al comercio local y ayuda a difundir los alimentos premiados mediante una estructura clara y accesible.

Formato interactivo y accesible

‘Regala Agrocanarias’ 2025 permite explorar productos y localizar los establecimientos que los distribuyen gracias a un diseño interactivo. La guía puede consultarse en la web y redes sociales de Agrocanarias, además de un enlace directo que ofrece ubicación, contacto y referencias disponibles.

La campaña se complementará con publicaciones en YouTube, Facebook, Instagram y la página web de los Concursos Agrocanarias. El vídeo promocional se inspira en la isla de San Borondón, creando un paralelismo entre la exploración mítica y el descubrimiento de nuevos sabores locales.

Tiendas por islas

En Tenerife la guía incluye Canarias Concept, Canarywine, Casa del Vino y el centro de visitas de bodegas Tajinaste. También figuran Casa de los Balcones, Cuveé Enoteca, De la Tierra: Delicias Canarias, El Trueque Gourmet, Foodieterapia, La Ardilla San Juan y la tienda del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo. Se suman Vinoteca y Tienda Con Pasión, Tenerife Wines & Local Gourmet Products, The Winery Shop y Varguita Cheesecake.

En Gran Canaria los productos del certamen están en Canarywine, Casa del Queso de Gran Canaria, Mimila Delicatessen y Tiendas 8 Islas.

Por su parte, en Fuerteventura la guía reúne Canary Gourmet, De lo Nuestro. Mercado Las Tradiciones, Mercado La Biosfera y Mercado Oasis Markt.

En Lanzarote los consumidores encontrarán estas elaboraciones en Casa del Vino Canario, mientras que en El Hierro podrán adquirirlas en Casa Juan.