La IA toma el control en ‘Charlas de cine’

Esta semana arranca la novena edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que este año tiene en la película Metropolis y en la Inteligencia Artificial gran parte de su temática

Después de una corta estancia en salas de cine, el “Frankenstein” de Guillermo del Toro llega a la plataforma Netflix

Uno de los estrenos de esta semana es “Bugonia”, la nueva película del cineasta griego Yorgos Lanthimos, autor de títulos como “La Favorita” o “Pobres Criatura”. La huella del cineasta en el cine moderno, junto con otro cineasta europeo, pero afincado en Hollywood, Luca Guadagnino, sirve de reflexión de apertura para el programa de este martes 4 de noviembre a las 23:00 horas de ‘Charlas de Cine‘ en la Radio Canaria. Rompedores en cuanto a estilo y temáticas, ambos directores han atraído también la atención de algunas estrellas de Hollywood, lo que les ha facilitado una filmografía prolífica, especialmente en los últimos años.

Emma Stone, actriz fetiche de Lanthimos, y el director durante el rodaje de «Bugonia».



Manuel Díaz y Manuel Martín Plasencia analizarán esta semana la relectura que ha hecho Guillermo

del Toro de la novela de Mary Shelley “Frankenstein o El Moderno Prometeo” y que llega esta semana a Netflix.Del Toro ha hecho una versión personal, pero muy influenciada por la construcción de la criatura que la cultura popular, y especialmente el cine, ha hecho de la obra de Shelley en sus doscientos años de vida.

Expediente Méliès, el crossover de la Radio Canaria entre los programas Crónicas de San Borondón y Charlas de Cine Radio, da la bienvenida al Festival Isla Calavera hablando de la película “Metropolis” de Fritz Lang, leitmotiv principal este año del festival. Los orígenes de la película, el auge actual de la IA o la robótica y el posthumanismo confluyen esta semana en la sección.

Precisamente para adelantarnos algunos de los temas de esta edición de Isla Calavera, visita el programa uno de sus directores, Ramón González Trujillo, quien nos hará un breve resumen de algunos de los puntos principales de la agenda del festival.

Finalmente, el programa recupera algunas de las declaraciones que hizo en rueda de prensa en el Festival de Cine Fantástico de Sitges el director Alberto Gastesi y los actores Patricia López Arnaiz, Javier Rey y Miguel Iriarte de la película “Singular”. Cinta de ciencia ficción que podremos ver entre el 7 y el 16 de noviembre dentro de la programación a concurso del Festival Isla Calavera.