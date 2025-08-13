La inflación sube en julio al 2,7 % interanual por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y lubricantes

La inflación sube cuatro décimas en julio, al 2,7 %, por la electricidad y los carburantes. (Foto de ARCHIVO). A. Pérez Meca / Europa Press



El índice de precios de consumo (IPC) repuntó en julio al 2,7 % interanual, cuatro décimas más que el mes anterior, por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y lubricantes. La tasa subyacente (sin energía y alimentos frescos) avanzó una décima, hasta el 2,3 %.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa subyacente (sin energía y alimentos frescos) confirma el dato adelantado hace dos semanas. El mes pasado la inflación de los alimentos se moderó una décima, hasta el 2,7 %.

La aceleración de la tasa general se debe, principalmente, a la subida de los precios de la electricidad, frente a la bajada experimentada en julio del año pasado, y al mayor encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales respecto a hace un año.

( Habrá ampliación)