ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

La La Love You, Pignoise, Biznaga y Maika Makovski encabezarán el Tenerife Peñón Fest 2026

RTVC
RTVC

El festival Tenerife Peñón Fest se celebrará los días 23 y 24 de octubre en un recinto ampliado junto al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife

La La Love You, Pignoise, Biznaga y Maika Makovski encabezarán el Tenerife Peñón Fest 2026
La La Love You, Pignoise, Biznaga y Maika Makovski encabezarán el Tenerife Peñón Fest 2026

El Tenerife Peñón Fest ha anunciado los primeros artistas de su novena edición, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre de 2026 en un recinto ampliado ubicado en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.

La La Love You, Pignoise, Biznaga y Maika Makovski serán los encargados de poner música a un festival que volverá a apostar por el pop-rock e indie de la escena nacional.

Además, la organización ha avanzado que los 1.000 primeros bonos para los dos días saldrán a la venta a un precio promocional de 69 euros, disponibles desde este viernes 23 de enero a través de las plataformas tenerifepenonfest.es y tickety.es. El cartel completo se dará a conocer en las próximas semanas.

Programación musical ampliada

Además de una programación musical ampliada, el festival incorporará más horas de conciertos, actividades culturales previas, una mayor oferta gastronómica con foodtrucks y un firme compromiso con la accesibilidad y la sostenibilidad.

Desde la organización destacan el impacto turístico del evento, que en ediciones anteriores ha atraído a público de fuera del archipiélago, con una previsión de 16.000 asistentes para 2026.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

En la primera sesión del juicio del caso Mediador, Antonio Bautista ha defendido su inocencia

Incendio en una vivienda que obliga a cortar calles en Puerto de La Cruz

Agotadas en hora y media las entradas para la final de Murgas Adultas

Principio de acuerdo para poner fin a la huelga del tranvía de Tenerife

Santa Lucía de Tirajana será sede del Campeonato de España de Atletismo FEDDI

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026