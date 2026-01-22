El festival Tenerife Peñón Fest se celebrará los días 23 y 24 de octubre en un recinto ampliado junto al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife

La La Love You, Pignoise, Biznaga y Maika Makovski encabezarán el Tenerife Peñón Fest 2026

El Tenerife Peñón Fest ha anunciado los primeros artistas de su novena edición, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre de 2026 en un recinto ampliado ubicado en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.

La La Love You, Pignoise, Biznaga y Maika Makovski serán los encargados de poner música a un festival que volverá a apostar por el pop-rock e indie de la escena nacional.

Además, la organización ha avanzado que los 1.000 primeros bonos para los dos días saldrán a la venta a un precio promocional de 69 euros, disponibles desde este viernes 23 de enero a través de las plataformas tenerifepenonfest.es y tickety.es. El cartel completo se dará a conocer en las próximas semanas.

Programación musical ampliada

Además de una programación musical ampliada, el festival incorporará más horas de conciertos, actividades culturales previas, una mayor oferta gastronómica con foodtrucks y un firme compromiso con la accesibilidad y la sostenibilidad.

Desde la organización destacan el impacto turístico del evento, que en ediciones anteriores ha atraído a público de fuera del archipiélago, con una previsión de 16.000 asistentes para 2026.