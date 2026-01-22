El festival Tenerife Peñón Fest se celebrará los días 23 y 24 de octubre en un recinto ampliado junto al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife
El Tenerife Peñón Fest ha anunciado los primeros artistas de su novena edición, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre de 2026 en un recinto ampliado ubicado en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.
La La Love You, Pignoise, Biznaga y Maika Makovski serán los encargados de poner música a un festival que volverá a apostar por el pop-rock e indie de la escena nacional.
Además, la organización ha avanzado que los 1.000 primeros bonos para los dos días saldrán a la venta a un precio promocional de 69 euros, disponibles desde este viernes 23 de enero a través de las plataformas tenerifepenonfest.es y tickety.es. El cartel completo se dará a conocer en las próximas semanas.
Programación musical ampliada
Además de una programación musical ampliada, el festival incorporará más horas de conciertos, actividades culturales previas, una mayor oferta gastronómica con foodtrucks y un firme compromiso con la accesibilidad y la sostenibilidad.
Desde la organización destacan el impacto turístico del evento, que en ediciones anteriores ha atraído a público de fuera del archipiélago, con una previsión de 16.000 asistentes para 2026.