A partir del día 17, cuarenta personas podrán participar en esta iniciativa que une astronomía y cultura popular canaria, con clases, salidas de campo y actividades prácticas abiertas a toda la ciudadanía

El Ayuntamiento de La Laguna presentó este lunes una nueva edición de ‘La Laguna bajo las estrellas’. Se trata de un programa formativo diseñado para acercar a residentes y visitantes al conocimiento del firmamento y su conexión con las costumbres y tradiciones de Canarias.

Presentación de ‘La Laguna bajo las estrellas’/ Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Esta propuesta combina formación teórica y experiencias prácticas para ofrecer una visión accesible y enriquecedora de la astronomía y la mitología. Está desarrollado junto a la empresa de turismo sostenible Tivity.

La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, señaló que “esta cita con las estrellas es mucho más que un curso, es una oportunidad para descubrir la riqueza de nuestro cielo y entender cómo ha marcado nuestra cultura e identidad. Queremos que la ciudadanía viva una experiencia que une ciencia, tradición y sostenibilidad”.

30 horas de actividades

El programa incluye 30 horas de actividades, con webinars, clases presenciales, salidas de campo en enclaves como Punta del Hidalgo, Tejina o La Barranquera, y una visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos.

Además, los participantes tendrán acceso a una plataforma online con recursos y materiales didácticos para complementar el aprendizaje. Este curso se desarrollará entre los meses de septiembre y octubre de 2025.

El CEO de Tivity, Javier González, destacó que “este programa ha sido concebido para todos los públicos, sin necesidad de conocimientos previos en astronomía. Queremos acercar la observación del cielo de forma amena y práctica, combinando la ciencia moderna con la sabiduría de nuestros antepasados, y fomentando así la curiosidad y el interés por la astronomía”.

Profesores del mundo de la astronomía y de la historia

Profesionales del mundo de la astronomía y de la historia impartirá este curso, contando con un guía de estrellas (habilitado como Monitor Starlight), una Doctora en Astrofísica y un Licenciado en historia. Esta combinación de profesionales hará que el curso cuente con un rigor científico, pero a su vez sea ameno y adaptado a todo tipo de públicos.

El curso es gratuito, aunque para garantizar la participación, se solicita una donación mínima de 5€ en el momento de la inscripción, que se destinará a una ONG local elegida por cada participante.

La inscripción ya está disponible a través de la web, donde se ofrece información detallada sobre el calendario y el contenido de ‘La Laguna bajo las estrellas’.