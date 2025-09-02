El nuevo programa busca profesionalizar el sector, evitar el intrusismo y garantizar información que dan los guías turísticos

El turismo cultural sigue ganando terreno en Canarias y con él, la importancia de los guías turísticos como embajadores del patrimonio histórico y cultural. Hoy, en La Laguna, presentaron un programa de formación especializado para estos profesionales, impulsado por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.

La Laguna impulsa la formación de guías turísticos para reforzar el turismo cultural

La iniciativa busca dotar a los guías de conocimientos precisos y actualizados, al tiempo que combate el intrusismo profesional, garantizando que los visitantes reciban información veraz sobre los lugares que recorren.

Desde las instituciones destacan este sector representa un nicho de empleo cada vez más relevante en las islas, especialmente en un contexto en el que la demanda de experiencias culturales de calidad está en auge.