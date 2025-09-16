El La Laguna Tenerife a por La Copa Canaria

El La Laguna Tenerife se enfrentará al Dreamland Gran Canaria en La Copa Canaria en dos nuevos amistosos antes del inicio de la competición oficial

La Laguna Tenerife continúa con su preparación de cara al inicio de la temporada 25-26. Esta semana tiene dos nuevos amistosos en su pretemporada. Participa en La Copa Canaria y se enfrentará en partido de ida y vuelta al Dreamland Gran Canaria.

Txus Vidorreta dirigirá al La Laguna Tenerife en La Copa Canaria / CB Canarias

El primer partido de La Copa Canaria será el jueves 18 de septiembre a partir de las 18:30 en el Gran Canaria Arena. La vuelta será en casa, en el pabellón Santiago Martín el 21 de septiembre a partir de las 17:00 horas.

Venta de entradas para La Copa Canaria

Si el usuario tiene el abono aurinegro para esta temporada 25/26, la entrada de La Copa Canaria en el Santiago Martín será gratuita. Los no abonados podrán adquirir entradas a partir del 17 de septiembre. En caso de que quedasen localidades disponibles, el mismo día del partido de vuelta en casa, se podrán conseguir entradas en las taquillas de la población. Las entradas tendrán un precio único de 10 euros.

Ver en directo La Copa Canaria

RTVC retransmitirá en directo el partido de ida y el de vuelta de La Copa Canaria. Se podrá seguir por varios medios:

A través de Televisión Canaria

En rtvc.es

Canal de Youtube de deportes

También las redes sociales de RTVC realizarán un completo seguimiento a todo lo que acontece en la competición de La Copa Canaria.

Pretemporada del La Laguna Tenerife

El La Laguna Tenerife ha realizado ya varios partidos amistosos. El primero de los choques se produjo el 7 de septiembre frente al Casademont Zaragoza en Navarra. Un partido en el que los de Txus Vidorreta consiguieron victoria por 73-85.

Su segundo partido frente al Joventut Badalona supuso el reencuentro en la cancha de dos leyendas del baloncesto español, Ricky Rubio y Marcelinho Huertas.

Ricky Rubio y Marcelinho Huertas se encontraron de nuevo en la cancha en este amistoso de pretemporada entre el Joventut Badalona y La Laguna Tenerife / CB Canarias

Segundo partido y segunda victoria que sumó el La Laguna Tenerife por 68-65 que sigue preparándose al inicio oficial de la competición.

Tras La Copa Canaria, ya entrará en competición oficial con la celebración de la Supercopa Endesa el 27 y 28 de septiembre. La Liga Endesa comenzará en casa ante el Baxi Manresa el 4 de octubre. Tan sólo días después, el 8 de octubre, también comenzará el equipo aurinegro su participación en la Basketball Champions League (BCL). En este primer partido se enfrentará en Sicilia ante el Trapani Shark.