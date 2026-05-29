Los hechos ocurrieron en la zona Patrona de Canarias cercana a al Camino de las Mantecas en La Laguna

Sede y vehículos de la Policía Local de La Laguna, en Tenerife.

Agentes de la Policía Local de La Laguna han detenido a una mujer, de 42 años, por un presunto delito de amenazas graves a vecinos en la zona de Patrona de Canarias, cerca del Camino de Las Mantecas.

Los hechos ocurrieron la pasada madrugada de este jueves y, según avanza el periódico ‘El Día’, los ciudadanos afectados alertaron a la sala operativa del 112 de que la ahora detenida había amenazado con provocar un incendio o hacer explotar el bloque de viviendas.

Ante esta circunstancia, el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias procedió a activar los recursos necesarios. Agentes de la Policía Local y Nacional se desplazaron a lugar de los hechos.

El Grupo 6 de la Policía Local detuvo a la mujer, que fue derivada a los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía. Pasará a disposición judicial este viernes, según informan fuentes del consistorio lagunero.