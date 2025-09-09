El equipo aurinegro comenzará la temporada el próximo 4 de octubre como local

Tras un tercer puesto histórico en la temporada 2024/25, La Laguna Tenerife comenzará el nuevo curso de la liga regular con el objetivo de alcanzar de nuevo los primeros puestos de playoffs y conseguir un primer título liguero bajo la batuta del veterano técnico aurinegro, Txus Vidorreta.

La Laguna Tenerife ya conoce su calendario ACB para la próxima temporada / Imagen de EFE

La ACB ya ha publicado de manera oficial el calendario para la temporada 2025/26 que dará comienzo a su fase regular el próximo 4 de octubre y culminará durante la última semana del mes de mayo.

Calendario de la próxima temporada

El primer enfrentamiento del club aurinegro será el próximo 4 de octubre a las 19:00 horas frente al BAXI Manresa, en casa, un partido que marcará la tendencia inicial de la temporada tras los numerosos cambios en la plantilla durante el verano.

Por otro lado, el equipo aurinegro finalizará su temporada 2025/26 frente al Surne Bilbao Basket, en un partido correspondiente a la jornada 34, que se espera que se celebre el último fin de semana de mayo, con expectativas de estar en la parte alta de la tabla.

El derbi canario es una de las fechas marcadas en el calendario aurinegro / EFE

La Laguna Tenerife busca seguir evolucionando en su juego tras las cuatro incorporaciones del mercado de verano y a pesar de algunas salidas como la del escolta David Kramer. Estas son algunas de las fechas marcadas en el calendario aurinegro:

El derbi canario: Los enfrentamientos contra el Dreamland Gran Canaria siempre son destacables para la afición tinerfeña, donde ambos equipos se verán las caras el próximo 28 de diciembre y 14 de mayo.

Real Madrid y Valencia Basket: El equipo madrileño y el conjunto valenciano ocuparon los dos primeros puestos de la pasada temporada y son los rivales a batir para los de Vidorreta. El 9 de diciembre y el 19 de abril se enfrentarán a la plantilla blanca, mientras que el 16 de noviembre y el 14 de marzo se medirán contra el Valencia Basket.

A través de este enlace, se puede consultar el resto del calendario ACB para la temporada 2025/26.