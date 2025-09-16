El futuro marco normativo de la Ley de Gobierno Abierto incluirá transparencia y participación ciudadana, según destacó este lunes el presidente canario, Fernando Clavijo

El presidente canario, Fernando Clavijo, y la consejera Nieves Lady Barreto en la jornada informativa sobre la nueva Ley de Gobierno Abierto. Imagen Presidencia del Gobierno

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, agradeció las aportaciones recibidas por la ciudadanía y colectivos para “enriquecer” el futuro marco normativo de la nueva Ley de Gobierno Abierto, que incluirá transparencia y participación ciudadana. “La voluntad del Gobierno es que esta ley nos facilite una relación fluida con los ciudadanos, que vean una Administración abierta y amable, que acompañe y ayude”, apuntó.

Clavijo hizo estas declaraciones durante la presentación de las jornadas informativas sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que organiza la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y que congregó a 250 personas en el salón de actos de Presidencia del Gobierno en Tenerife. “Tenemos la responsabilidad de diseñar entre todos la Canarias del futuro”, finalizó Clavijo.

La consejera Nieves Lady Barreto, explicó que las leyes de transparencia y participación ciudadana, de 2010 y 2014, han quedado obsoletas en el tiempo, “no solo por los avances tecnológicos, sino también porque la sociedad ha cambiado”. Barreto reconoció que estas leyes fueron pioneras y abrieron un camino de relación la Administración, pero “ahora toca trabajar en unos índices de transparencia más exigentes y establecer un régimen sancionador para aquellos que incumplan”.

Una relación más directa con los ciudadanos

“Con la nueva ley, nuestra relación con los ciudadanos será todavía más directa y conseguiremos que sea realmente una co-gobernanza”, concluyó Barreto. La intención de la Consejería es tener el borrador definitivo antes de que acabe el año y abrir el trámite de audiencia pública para recibir alegaciones al texto final, que el Gobierno trasladará al Parlamento.

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana recorre por segunda vez las siete islas del Archipiélago, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía canaria las aportaciones de la primera ronda y enriquecer la futura norma antes de abrir el trámite de audiencia pública.

Esta fase comenzó el pasado lunes 1 de septiembre en La Gomera, y ya se ha celebrado en Gran Canaria y Lanzarote. Además de este martes en Tenerife, el programa continúa en Fuerteventura y El Hierro los días 24 y el 30 y finalizará el 1 de octubre en La Palma.