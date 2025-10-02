La muñeca ‘Leonor Militar’ saldrá a la venta en octubre

La empresa Muñecas Antonio Juan ha lanzado la muñeca ‘Leonor Militar’. Se trata una pieza única, exclusiva y de colección

La muñeca ‘Leonor Militar’ | EFE

«Leonor Militar es una muñeca que rinde homenaje a la evolución de una generación», ha explicado la firma alicantina. La empresa cuenta con más de 60 años de tradición en el arte de la muñeca artesanal.

La relación entre la empresa Muñecas Antonio Juan y Leonor se remonta a varios años atrás. La primera muñeca inspirada en ella se convirtió en un fenómeno y agotó existencias en tiempo récord.

Más tarde, llegaron nuevas ediciones limitadas de Leonor y Sofía. Reafirmaban el vínculo emocional de la marca con familias y coleccionistas.

‘Leonor Militar’ será fabricada en edición limitada

Con el paso de los años, «Leonor ha crecido» y se ha convertido en una mujer con carácter, estilo y fundamento», explica la empresa.

Y para rendir homenaje a esa evolución, lanza ‘Leonor Militar’. Aseguran que se trata de «una muñeca que refleja disciplina, compromiso y fuerza, sin perder la ternura y la delicadeza».

Leonor Militar se fabricará en edición limitada y numerada. Será una pieza irrepetible tanto para coleccionistas como para los amantes de las muñecas que valoran el detalle artesanal.

La nueva muñeca Leonor Militar estará disponible a partir de octubre de 2025, exclusivamente a través de los canales oficiales de la empresa.