Un militar muerto y otro herido tras una deflagración en el campo de maniobras de Viator en Almería

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El 112 de Andalucía recibió la alerta de la deflagración en las instalaciones del campo de maniobras de Viatro en Almería

Imagen de una demostración dinámica realizada por el Ejército de Tierra en Viator (Almería). EFE / Carlos Barba/ARCHIVO

Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras ‘Álvarez de Sotomayor’, de Viator (Almería), según han indicado fuentes cercanas al caso.

Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base ‘Álvarez de Sotomayor’, sede de la Legión.

((Habrá ampliación))

