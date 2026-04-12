Unidades del Grupo Táctico “Canarias” refuerzan la presencia militar en el marco de las Operaciones Permanentes del Mando Operativo Terrestre

Personal del Grupo Táctico “Canarias”, encuadrado en la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI), ha iniciado un despliegue en la isla de Lanzarote dentro de las operaciones de vigilancia y presencia que desarrolla el Mando Operativo Terrestre en el archipiélago.

El dispositivo incluye patrullas a pie y en vehículos con el objetivo de reforzar la seguridad en el territorio.

Estas labores, que se enmarcan en las denominadas Operaciones Permanentes de las Fuerzas Armadas, tienen como finalidad ejercer un efecto disuasorio, mejorar la vigilancia y garantizar la protección de los espacios terrestres bajo soberanía nacional.

El Grupo Táctico “Canarias” despliega patrullas de vigilancia en la isla de Lanzarote. Mando de Canarias

Integración de las unidades militares

Además, permiten un mayor conocimiento del terreno y una mejor integración de las unidades militares en la realidad de la isla.

El despliegue se integra en la estrategia de contribución de las Fuerzas Armadas a la Seguridad Nacional en tiempos de paz, y se coordina bajo la supervisión del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y comandante del Mando Operativo Terrestre, responsable de la planificación de estas operaciones en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.