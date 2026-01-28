La presión de la demanda se mantiene alta y la oferta de alquiler en Canarias desciende, aunque de forma más moderada que en 2024

La oferta de alquiler en Canarias cae un 40% desde 2021 y sigue bajo mínimos en 2025. Europa Press

La oferta de viviendas en alquiler de larga duración en Canarias se mantiene en niveles mínimos en 2025, con un descenso del 40% respecto a 2021, según datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.

La situación refleja la escasez de inmuebles disponibles frente a una demanda que sigue siendo elevada.

En el conjunto de España, la oferta de alquiler cayó un 4,7% durante 2025, con 33.418 viviendas menos, mientras que el precio medio del alquiler alcanzó los 1.184 euros al mes, un incremento anual del 5,9%, notablemente inferior al 11,3% registrado en 2024.

La demanda se mantiene alta

La presión de la demanda también se mantuvo alta: cada vivienda recibió de media 135 consultas en los diez primeros días de estar disponible.

El informe destaca que los inquilinos ya destinan cerca del 40% de sus ingresos netos al alquiler, lo que frena los incrementos de precio en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga.

Sin embargo, provincias con precios más bajos, como Ciudad Real, Zamora, Asturias o Zaragoza, están experimentando subidas más agresivas debido a la escasez de oferta, que afecta ahora a mercados previamente equilibrados.