La presión de la demanda se mantiene alta y la oferta de alquiler en Canarias desciende, aunque de forma más moderada que en 2024
La oferta de viviendas en alquiler de larga duración en Canarias se mantiene en niveles mínimos en 2025, con un descenso del 40% respecto a 2021, según datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.
La situación refleja la escasez de inmuebles disponibles frente a una demanda que sigue siendo elevada.
En el conjunto de España, la oferta de alquiler cayó un 4,7% durante 2025, con 33.418 viviendas menos, mientras que el precio medio del alquiler alcanzó los 1.184 euros al mes, un incremento anual del 5,9%, notablemente inferior al 11,3% registrado en 2024.
La demanda se mantiene alta
La presión de la demanda también se mantuvo alta: cada vivienda recibió de media 135 consultas en los diez primeros días de estar disponible.
El informe destaca que los inquilinos ya destinan cerca del 40% de sus ingresos netos al alquiler, lo que frena los incrementos de precio en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga.
Sin embargo, provincias con precios más bajos, como Ciudad Real, Zamora, Asturias o Zaragoza, están experimentando subidas más agresivas debido a la escasez de oferta, que afecta ahora a mercados previamente equilibrados.