La Oliva actúa tras el incendio para proteger la ermita de Puerto Escondido

El ayuntamiento de La Oliva ya trabaja en la revisión del proyecto de rehabilitación y el refuerzo de la seguridad de la zona de Puerto Escondido

Tras el incendio en la ermita de Puerto Escondido el pasado miércoles, 13 de agosto, el Ayuntamiento de La Oliva, comenzó de inmediato con las medidas de urgencia en protección de este Bien de Interés Cultural.

A través de la Concejalía de Patrimonio Histórico, con David Hernández al frente, solicitó el informe que declara los daños causados, avalando así la actuación de urgencia que permita proteger la edificación. La cantería decorada y el dintel fueron las zonas más afectadas del inmueble, donde las llamas alcanzaron, a su vez, una pequeña parte del artesonado de la cubierta.

Actuación de urgencia

Se ha solicitado un informe a la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura que declara la necesidad de tomar las medidas necesarias que impidan el deterioro de la ermita. Para ello, se contó con el apoyo de la restauradora de Bienes Culturales, Cristina Ojeda para la colocación de láminas de protección en las zonas de la estructura que puedan verse afectadas, en mayor medida, ante los incidentes meteorológicos tras el incendio y conservar así sus elementos originales.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, destaca la voluntad de seguir tomando las medidas necesarias para conservar cada uno de los elementos del Patrimonio Histórico del municipio: “La rápida actuación ante el incidente que se produjo la semana pasada en la ermita de Puerto Escondido manifiesta, de forma clara, nuestra voluntad desde el gobierno local por preservar los inmuebles del municipio, unos elementos fundamentales en nuestra historia que mantienen viva la tradición y cultura del pueblo majorero.”

Por su parte, el concejal de Patrimonio Histórico, David Hernández, manifiesta: “Ya estamos trabajando en coordinación con la Policía Local para la instalación de cámaras de vigilancia en la zona, a la vez que se pone en revisión el proyecto de rehabilitación de esta edificación, con el fin de continuar con la protección del patrimonio en La Oliva.”

El Consistorio ya ha puesto en marcha la solicitud que permita poner en marcha el proceso integral de restauración de la ermita con el fin de que se ejecute con la mayor diligencia y rapidez posible.