Las acciones formativas abarcarán ámbitos como el socorrismo o la atención sociosanitaria a personas dependientes

La Oliva obtiene la acreditación oficial para realizar programas de formación en alternancia con el empleo. Fotografía: EP

El Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, ha obtenido por primera vez la acreditación oficial para la realización de programas de formación en alternancia con el empleo (PFAE). El consistorio confirma este lunes que los centros de formación ubicados en Corralejo y El Cotillo podrán beneficiarse de esta acreditación.

Gracias a ella, los centros municipales podrán ofrecer formación en ‘Socorrismo en espacios acuáticos naturales’, ‘Dinamización en actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil’, ‘Atención sociosanitaria a personas en el domicilio’ y ‘Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’.

La acreditación permite impartir especialidades formativas vinculadas a la empleabilidad, siempre bajo las resoluciones favorables emitidas por el Servicio Canario de Empleo. Estas certificaciones contribuyen a promover la cualificación profesional, facilitar la inserción laboral y fortalecer el tejido socioeconómico del municipio.

Apuesta por las políticas activas de empleo

Isaí Blanco, alcalde de La Oliva, defiende que gracias a esta medida «continuamos con el compromiso firme en el desarrollo económico y social del municipio”. Blanco añade que «seguimos apostando por políticas activas de empleo y programas de captación profesional que contribuyan a generar nuevas oportunidades laborales y mejorar la empleabilidad entre nuestros vecino».

Por su parte, la concejala Alexandra Martín, responsable de Desarrollo Local, afirma que esta aprobación es un «logro histórico para el municipio«. Esta acreditación «sitúa a La Oliva, por primera vez, en el mapa formativo oficial», lo que permitirá cualificar y emplear a los vecinos «sin necesidad de desplazarse a otros municipios».

El Ayuntamiento de La Oliva ya se encuentra tramitando la documentación pertinente para presentar proyectos a la convocatoria de subvenciones dirigidas a la financiación de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), correspondientes a 2025.