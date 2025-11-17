Centenares de profesionales de distintos ámbitos científicos analizan las consecuencias de la erupción del volcán Tajogaite

Informa: RTVC

El Cabildo de La Palma celebra desde este lunes, hasta el próximo 21 de noviembre, el congreso internacional ‘Tajogaite Eruption’. Un encuentro que reúne a centenares de profesionales e investigadores que trabajaron directamente en la crisis volcánica y sus consecuencias.

Un congreso que aborda, de forma transversal, temáticas como la dinámica eruptiva y los procesos geológicos; la formación y evolución de deltas lávicos y su impacto en el medio marino; las emisiones volcánicas a la atmósfera y sus efectos sobre la salud; la biodiversidad terrestre y marina; los procesos de sucesión ecológica y la conservación; la gestión de riesgos volcánicos y emergencias.

También se analizará el impacto social, económico y educativo, así como los retos y oportunidades post-erupción, incluyendo el geoturismo, la economía azul y la resiliencia comunitaria. El evento consta de once presentaciones impartidas por investigadores nacionales e internacionales de prestigio, que desarrollaron algún trabajo directa o indirectamente relacionados con la erupción del Tajogaite.

Jornadas de aprendizaje

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha afirmado que estas jornadas «servirán como aprendizaje a todos estos profesionales, al igual que lo fueron sus experiencias durante la erupción”. Rodríguez detalló que el encuentro también servirá para «poner la mirada en el daño económico y social que ha dejado».

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, Miguel González, afirmó que el proceso de transformación de La Palma «servirá como referente de actuación en todo el mundo«. González señaló que «no solo hablaremos de vulcanología, sino también de océanos, costas, energías renovables o agricultura».

Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane, valoró que se celebre «un encuentro de tal renombre en uno de los municipios afectados». El alcalde hizo hincapié en que «no se olvide a la isla de La Palma, a pesar de que ya hayan pasado varios años de la catástrofe».