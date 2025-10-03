ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLa Palma

La Palma avanza en la retirada de viviendas contenedor tras la erupción

RTVC
RTVC

Nueve familias ya han accedido a un nuevo hogar mientras persiste la falta de suelo para realojos

En La Palma, las viviendas contenedor instaladas tras la erupción comienzan a retirarse del paisaje urbano. El proceso avanza de forma lenta por la escasez de suelo disponible para nuevas viviendas.

RTVC

Realojadas nueve familias que habitaban viviendas contenedor

Hasta ahora se han retirado once contenedores gracias a que nueve familias han accedido a hogares dignos. La erupción destruyó 1.200 viviendas, dejando a decenas de familias sin alternativa habitacional inmediata.

Viviendas contenedor La Palma
Imagen de archivo

Aunque se reubique a los afectados, no tendrá solución el desarraigo de los barrios desaparecidos bajo la lava. Los desplazados continúan afrontando la pérdida de su hogar y entorno original.

Noticias Relacionadas

Cortes de tráfico por las obras en la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma

RTVC -

13 municipios canarios recibirán 124 millones para su desarrollo sostenible

RTVC -

Los Llanos de Aridane pone en marcha un Plan de Empleo para recuperar sus caminos rurales

RTVC / EFE -

Lenteja canaria: 15 siglos, origen aborigen, conservada por mujeres e influyeron a las peninsulares

RTVC / EFE -

Otras Noticias

La Guardia Civil señala 95.000 euros en gastos de Ábalos que vincula a ingresos no declarados

El Gran Canaria SUM Festival celebra su sexta edición en Infecar

Vecinos de Las Chumberas exigen más seguridad tras el incendio de este miércoles

Localizadas en Tenerife varias víctimas de una red que estafaba a través del WhatsApp

La Guardia Civil destapa una red de robos en el aeropuerto de Tenerife Sur

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025