Los Llanos de Aridane celebra el XX aniversario de ‘Contigo Almediodía’ con un concierto de M-Clan que comenzó a las 13.00 horas en la plaza de España. La actuación forma parte de una programación especial que conmemora dos décadas de música en directo en el corazón del municipio.
No es la primera vez que el grupo M-Clan, acude a mencionado municipio con motivo de la iniciativa ‘Contigo Almediodia’, pues ya lo hizo en el año 2017.
Repertorio de la banda
La banda ha protagonizado durante esta jornada temas tan populares como el de ‘Carolina’ o ‘Llamando a la tierra‘, todo ello, bajo su esencia basada en la energía, la honestidad y la potencia de su directo. Además, en este 2026 celebran su 30º aniversario sobre los escenarios.