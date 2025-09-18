El Cabildo de La Palma invierte 10,5 millones en una vía clave para conectar Las Manchas, Los Llanos y La Laguna

El Cabildo de La Palma confirmó que la carretera LP-211, de Todoque, funcionará en doble sentido una vez finalizada. El objetivo es facilitar el tránsito entre Las Manchas y Los Llanos de Aridane a través de las coladas que dejó la erupción del volcán Tajogaite.

Informan: Mónica Gómez / Braulio Carmona

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destacó durante una visita a las obras que la actuación reforzará la conectividad terrestre y acercará a la población del sur, desde Las Manchas hasta Fuencaliente, con el Valle de Aridane mediante una conexión directa con La Laguna.

2,2 kilómetros de reconstrucción

Los trabajos abarcan un tramo de 2.220 metros, entre el barrio de La Laguna y el Hoyo de Todoque, con una inversión de 10,5 millones de euros. Además de la recuperación de la vía, el proyecto incluye un corredor de infraestructuras y servicios, con canalizaciones de electricidad y agua.

Declaraciones: Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma

Recuperación de espacios perdidos

Rodríguez recordó que la reconstrucción de la LP-211 abre también la posibilidad de recuperar caminos y viviendas en zonas hasta ahora inaccesibles. Entre ellas, se encuentra la plaza e iglesia de Todoque, destruidas por la erupción en 2021.

Imagen de archivo de la reconstrucción de la carretera de Todoque en La Palma

El presidente insular subrayó que esta intervención simboliza “un paso más en el proceso de reconstrucción de la isla”, al combinar movilidad, servicios básicos y memoria colectiva en un mismo proyecto.